Murió Chunchuna Villafañe a los 92 años, ícono de una era dorada en el espectáculo

La modelo y actriz Chunchuna Villafañe murió a los 92 años. Ícono de una generación y admirada por su perfil discreto, su fallecimiento fue anunciado por su hija, Juana Molina, en sus redes sociales.

La tarde de este jueves trajo una noticia que conmovió al mundo de la cultura argentina. Chunchuna Villafañe murió a los 92 años y fue su hija, la actriz y cantante quien comunicó la noticia a través de una emotiva publicación en Instagram.

Villafañe dejó una huella importante en la moda y el espectáculo argentino, consolidándose como un ícono durante los años 60 y 70 . Con el paso del tiempo, eligió mantenerse lejos de los medios y disfrutar de una vida tranquila junto a su entorno más cercano.

“Murió mi querida mamita. Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada. Es un cocktail de sensaciones. Cuando volví a su casa y vi su cama vacía me di cuenta de que la voy a extrañar mucho. Esa ausencia inmensa”, escribió la actriz y cantante junto a una foto de Villafañe.

“Ir a su casa a conversar era algo que hacía muy a menudo y sería incapaz de recordar alguna de esas conversaciones que duraban horas. No sé de qué hablábamos, pero hablábamos mucho. Creo que ahora quiero estar con mi hijita, bien juntitas las dos”.

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Elva Villafañe, conocida por todos como Chunchuna, construyó una trayectoria singular. Arquitecta de formación, comenzó su carrera como modelo y rápidamente se transformó en una de las mujeres más influyentes de la publicidad argentina.

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Con el paso de los años amplió su camino artístico y desarrolló una destacada carrera como actriz. Entre sus trabajos más recordados se encuentra su participación en La historia oficial, la película dirigida por Luis Puenzo que obtuvo el Oscar a Mejor Película Extranjera. También formó parte de títulos como Piedra libre, El Rafa y La represa.

También colaboró en la Villa 31 con la obra del Padre Carlos Mugica y militó en el Peronismo. En el pico de su fama, viajó en el vuelo que trajo, tras su exilio, a Juan Domingo Perón al país en 1972.

Cómo fueron los últimos años de Chunchuna Villafañe

Desde hacía tiempo, Chunchuna Villafañe permanecía alejada de la vida pública. El año pasado, Juana Molina había compartido algunas reflexiones sobre el presente de su madre y el deterioro que atravesaba su salud.

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"Mi pobre vieja ya está un poco ausente. Ausente no, porque está muy presente, pero su yo, lo que la hacía ella, se desdibujó un poco", había escrito entonces.

En aquella misma etapa, la cantante también relató que su madre prefería descansar y pasar más tiempo en la intimidad de su hogar, muy lejos del ritmo de vida que había llevado durante gran parte de su trayectoria.