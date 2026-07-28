Premios Pinti: cuáles fueron las obras y figuras destacadas de la primera edición

El Teatro Colón fue el escenario de la ceremonia inaugural de los Premios Pinti, una propuesta impulsada por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) con el objetivo de reconocer al teatro comercial argentino, sus producciones, artistas y a todos los que integran una de las industrias escénicas más destacadas.
La conducción de la primera edición estará a cargo de Rada Aristarán, quien actualmente forma parte del elenco del exitoso musical Charlie y la Fábrica de Chocolate. “¡Qué belleza!”, expresó el presentador al aparecer sobre el imponente escenario, mientras recibía la ovación del público presente.
Durante la apertura, destacó la importancia de la ceremonia y explicó: “Este premio tiene 21 categorías y entraron en competencia más de 70 obras que se presentaron en el circuito comercial de Buenos Aires entre 2025 y 2026. Esto se enmarca en más de 400 obras por semana en el circuito comercial oficial y en el alternativo”.
Al cierre de la ceremonia, Charlie y la Fábrica de Chocolate se posicionó como la obra musical más destacada de la velada, al quedarse también con el premio principal en esa categoría.
En cuanto a las actuaciones, Agustín “Rada” Aristarán recibió la distinción como mejor actor de musical, mientras que la labor de dirección fue reconocida para Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero. De esta manera, la producción acumuló un total de cuatro galardones durante la primera edición de los premios.
Rocky fue elegida como la producción de drama o comedia dramática con mayor convocatoria de la temporada. El espectáculo contó con la realización de Preludio y RGB Entertainment, y el equipo integrado por Mariano Demaría y Santiago Cámara obtuvo el reconocimiento por el trabajo de diseño de iluminación, sonido y/o música original. En total, la obra cerró la ceremonia con tres premios en su haber.
Hairspray se llevó dos galardones durante la ceremonia: Vanesa García Millán fue distinguida por su trabajo en coreografía, mientras que Gustavo Alderete obtuvo el reconocimiento por el diseño de vestuario, caracterización y/o maquillaje.
Por su parte, la producción Berlín, Berlín también sumó dos premios. Juan Pablo Geretto fue elegido como mejor actor de comedia, y Lucía Adúriz Bravo recibió la distinción como actriz de reparto por su participación en la obra.
La producción Lo que el río hace, creada por María Marull y Paula Marull, recibió el reconocimiento como mejor obra de autoría nacional. Además, Mariano Saborido fue premiado en la categoría de actor de reparto, por lo que el espectáculo cerró la jornada con dos distinciones.
En tanto, la comedia Una Navidad de mierda se quedó con el premio principal dentro de su rubro, mientras que Verónica Llinás fue elegida como mejor actriz de comedia, permitiendo que la obra también alcanzara un total de dos galardones.
El galardón lleva el nombre de Enrique Pinti, uno de los grandes referentes de la escena teatral argentina. Durante la ceremonia se realizó un emotivo homenaje con “Quedan los artistas”, la reconocida canción de Salsa criolla, interpretada por Rada junto a destacadas figuras del espectáculo como Dalia Gutmann, Martín Rechimuzzi, Julieta Otero y Pablo Fábregas.
El grupo recreó uno de los momentos más recordados del comediante, con la interpretación del tema que incluye la emblemática frase: “Pasan los años, pasan los gobiernos/ Los radicales, los peronistas/ Pasan veranos, pasan inviernos/ Quedan los artistas”.
La extensa carrera de Carlos Rottemberg recibió un reconocimiento especial mediante un galardón que destacó más de cinco décadas de trayectoria y su aporte como uno de los productores más importantes del teatro argentino.
“Muchas gracias. Quiero agradecer a AADET porque el reconocimiento de los pares tiene una importancia muy emocionante. Son personas con los que podemos estar de acuerdo y desacuerdo. Trabajamos a favor de la comunidad teatral. Aunque me retiré de la comisión directiva, sigo muy cerca y la trayectoria tiene relación con cómo se desarrolla”, aseguró el productor.
“Mi viejo se murió hace dos años, pero mi mamá está acá y soy un agradecido a ellos porque es un trabajo de familia”, destacó, en medio de una ovación de pie.
Moria Casán fue reconocida nuevamente con una distinción honorífica que celebró su destacada trayectoria sobre los escenarios. Durante el homenaje, la artista repasó sus primeros pasos en el teatro, recordó el impacto que tuvo en su carrera la exitosa obra Brujas y agradeció el premio con el estilo personal que la caracteriza.
“Es un premio hermoso y soy la única que llevo 40 años en la calle Corrientes porque me cubro con mi propia luz. Agradezco a mi salud que me permitió nunca haber faltado al teatro porque nunca me enfermé”, resaltó.
Guillermo Francella fue otra de las figuras reconocidas con el Premio Pinti a la Trayectoria. El protagonista de Desde el jardín, que cuenta con más de cuatro décadas de recorrido profesional, recibió la distinción de manos de Adrián Suar, quien resaltó la personalidad artística del actor, su sello inconfundible y la conexión que logró construir con el público a lo largo de los años: “Es un artista que uno puede decir que tiene un lenguaje propio en su estilo. No se parece a nadie cuando hace una pausa o una mirada”.
El propio Francella expresó su emoción: “El verdadero reconocimiento está en el cariño de la gente, cada uno que agradece por haber acompañado”.
Los ganadores de los Premios Pinti
Drama o comedia dramática de mayor convocatoria
Comedia de mayor convocatoria
Musical de mayor convocatoria
- Charlie y la fábrica de chocolate
Espectáculo favorito del público
Comedia
- Berlín, Berlín
- La función que sale mal
- Medida por medida (la culpa es tuya)
- Parlamento
- Una Navidad de mierda - GANADORA
Drama o comedia dramática
- El Brote
- Habitación Macbeth
- Imprenteros
- Las Hijas - GANADORA
- Lo que el Río Hace
Musical
- Annie
- Charlie y la Fábrica de Chocolate - GANADOR
- Cuando Frank conoció a Carlitos
- Hairspray
- The Opera, Locos
Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo
- Chanta
- El equilibrista
- Feliz día sutottos
- Suavecita - GANADOR
- Un poyo rojo
Obra de autoría nacional
- Cuando Frank conoció a Carlitos de Gustavo Manuel González y Raúl López Rossi
- El brote de Emiliano Dionisi
- La vida extraordinaria de Mariano Tenconi Blanco
- Lo que el río hace de María Marull y Paula Marull - GANADORAS
- Pundonor de Andrea Garrote
Actriz de comedia
- Carla Peterson - Sottovoce
- Fernanda Metilli - Berlín Berlín
- Lorena Vega - Sottovoce
- Pilar Gamboa - Parlamento
- Verónica Llinás - Una navidad de mierda - GANADORA
Actor de comedia
- Adrián Suar - Sottovoce
- Diego Reinhold - La función que sale mal
- Juan Pablo Geretto - Berlín Berlín - GANADOR
- Luis Brandoni - Quién es Quién
- Maxi de la Cruz - Berlín Berlín
Actriz de drama o comedia dramática
- Andrea Garrote - Pundonor
- Julieta Zylberberg - Prima Facie
- Lorena Vega - Imprenteros y La vida extraordinaria - GANADORA
- Pilar Gamboa - Las Hijas
- Valeria Lois - La vida extraordinaria
Actor de drama o comedia dramática
- Carlos Portaluppi - Druk
- Iñaki Aldao - El curioso incidente del perro a medianoche
- Luis Machín - La última sesión de Freud
- Pompeyo Audivert - Habitación Macbeth
- Roberto Peloni - El brote - GANADOR
Actriz en musical
- Alejandra Perlusky – Billy Elliot
- Alejandra Radano – Company - GANADORA
- Belén Bilbao – Hairspray
- Julieta Nair Calvo – Annie
- Lizy Tagliani – Annie
Actor en musical
- Agustín “Rada” Aristarán – Charlie y la Fábrica de Chocolate - GANADOR
- Fer Dente – Company
- Lucas Gerson – Cuando Frank conoció a Carlitos
- Oscar Lajad – Cuando Frank conoció a Carlitos
- Sebastián Almada – Charlie y la Fábrica de Chocolate
Actriz de reparto
- Dolores Ocampo – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Lucía Adúriz Bravo – Berlín Berlín - GANADORA
- Mónica Raiola – Lo que el río hace
- Paula Kohan – Cuestión de género
- Vane Butera – Company
Actor de reparto
- David Masajnik – Rocky
- Ian Ferreira – Hairspray
- Juan Isola – El Jefe del Jefe
- Marcelo Savignone – Berlín Berlín
- Mariano Saborido – Lo que el río hace - GANADOR
Dirección
- Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero – Charlie y la Fábrica de Chocolate - GANADORES
- Emiliano Dionisi – El brote
- Fer Dente – Hairspray
- María Marull y Paula Marull – Lo que el río hace
- Natalia Del Castillo – Cuando Frank conoció a Carlitos
Coreografía
- Analía González – Annie
- Analía González – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Gustavo Wons – Billy Elliot
- Luciano Rosso, Nicolás Poggi y Alfonso Barón – Un poyo rojo
- Vanesa García Millán – Hairspray - GANADORA
Diseño de escenografía y/o audiovisual
- Gonzalo Córdoba Estévez – Berlín Berlín
- José Ponce Aragón – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín - GANADORES
- Tadeo Jones – El curioso incidente del perro a medianoche
- Tato Fernández – Rocky
Diseño de vestuario, caracterización y/o maquillaje
- Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray - GANADOR
- Matías Nazareno (Caracterización y Maquillaje) – Hairspray
- Matías Nazareno y Feliciano San Román (Caracterización y Maquillaje) – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Rodrigo González Garillo (Vestuario) – Parlamento
- Romina Lanzillotta y Catalina Rodríguez Loredo (Vestuario) – Charlie y la Fábrica de Chocolate
Diseño de iluminación, sonido y/o música original
- Anteo Del Mastro y Sebastián Viola (Iluminación) – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- David Seldes (Iluminación) – Hairspray
- Gastón Briski (Sonido) – Billy Elliot
- Gonzalo González (Iluminación) – El curioso incidente del perro a medianoche
- Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky - GANADORES
Producción
- Club Media y Olga – Hairspray
- Guillermo Francella, Adrián Suar y Pablo Kompel – Desde el jardín
- MP Producciones, Ozono Producciones, Carlos Rottemberg y Tomás Rottemberg – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Preludio y RGB Entertainment – Annie
- Preludio y RGB Entertainment – Rocky - GANADOR
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