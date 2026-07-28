Premios Pinti: cuáles fueron las obras y figuras destacadas de la primera edición

El Teatro Colón fue el escenario de la ceremonia inaugural de los Premios Pinti , una propuesta impulsada por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) con el objetivo de reconocer al teatro comercial argentino, sus producciones, artistas y a todos los que integran una de las industrias escénicas más destacadas.

La conducción de la primera edición estará a cargo de Rada Aristarán , quien actualmente forma parte del elenco del exitoso musical Charlie y la Fábrica de Chocolate . “¡Qué belleza!” , expresó el presentador al aparecer sobre el imponente escenario, mientras recibía la ovación del público presente.

Durante la apertura , destacó la importancia de la ceremonia y explicó: “Este premio tiene 21 categorías y entraron en competencia más de 70 obras que se presentaron en el circuito comercial de Buenos Aires entre 2025 y 2026 . Esto se enmarca en más de 400 obras por semana en el circuito comercial oficial y en el alternativo”.

Al cierre de la ceremonia , Charlie y la Fábrica de Chocolate se posicionó como la obra musical más destacada de la velada, al quedarse también con el premio principal en esa categoría.

En cuanto a las actuaciones, Agustín “Rada” Aristarán recibió la distinción como mejor actor de musical, mientras que la labor de dirección fue reconocida para Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero. De esta manera, la producción acumuló un total de cuatro galardones durante la primera edición de los premios.

Rocky fue elegida como la producción de drama o comedia dramática con mayor convocatoria de la temporada. El espectáculo contó con la realización de Preludio y RGB Entertainment, y el equipo integrado por Mariano Demaría y Santiago Cámara obtuvo el reconocimiento por el trabajo de diseño de iluminación, sonido y/o música original. En total, la obra cerró la ceremonia con tres premios en su haber.

Hairspray se llevó dos galardones durante la ceremonia: Vanesa García Millán fue distinguida por su trabajo en coreografía, mientras que Gustavo Alderete obtuvo el reconocimiento por el diseño de vestuario, caracterización y/o maquillaje.

Por su parte, la producción Berlín, Berlín también sumó dos premios. Juan Pablo Geretto fue elegido como mejor actor de comedia, y Lucía Adúriz Bravo recibió la distinción como actriz de reparto por su participación en la obra.

La producción Lo que el río hace, creada por María Marull y Paula Marull, recibió el reconocimiento como mejor obra de autoría nacional. Además, Mariano Saborido fue premiado en la categoría de actor de reparto, por lo que el espectáculo cerró la jornada con dos distinciones.

En tanto, la comedia Una Navidad de mierda se quedó con el premio principal dentro de su rubro, mientras que Verónica Llinás fue elegida como mejor actriz de comedia, permitiendo que la obra también alcanzara un total de dos galardones.

El galardón lleva el nombre de Enrique Pinti, uno de los grandes referentes de la escena teatral argentina. Durante la ceremonia se realizó un emotivo homenaje con “Quedan los artistas”, la reconocida canción de Salsa criolla, interpretada por Rada junto a destacadas figuras del espectáculo como Dalia Gutmann, Martín Rechimuzzi, Julieta Otero y Pablo Fábregas.

El grupo recreó uno de los momentos más recordados del comediante, con la interpretación del tema que incluye la emblemática frase: “Pasan los años, pasan los gobiernos/ Los radicales, los peronistas/ Pasan veranos, pasan inviernos/ Quedan los artistas”.

La extensa carrera de Carlos Rottemberg recibió un reconocimiento especial mediante un galardón que destacó más de cinco décadas de trayectoria y su aporte como uno de los productores más importantes del teatro argentino.

“Muchas gracias. Quiero agradecer a AADET porque el reconocimiento de los pares tiene una importancia muy emocionante. Son personas con los que podemos estar de acuerdo y desacuerdo. Trabajamos a favor de la comunidad teatral. Aunque me retiré de la comisión directiva, sigo muy cerca y la trayectoria tiene relación con cómo se desarrolla”, aseguró el productor.

“Mi viejo se murió hace dos años, pero mi mamá está acá y soy un agradecido a ellos porque es un trabajo de familia”, destacó, en medio de una ovación de pie.

Moria Casán fue reconocida nuevamente con una distinción honorífica que celebró su destacada trayectoria sobre los escenarios. Durante el homenaje, la artista repasó sus primeros pasos en el teatro, recordó el impacto que tuvo en su carrera la exitosa obra Brujas y agradeció el premio con el estilo personal que la caracteriza.

“Es un premio hermoso y soy la única que llevo 40 años en la calle Corrientes porque me cubro con mi propia luz. Agradezco a mi salud que me permitió nunca haber faltado al teatro porque nunca me enfermé”, resaltó.

Guillermo Francella fue otra de las figuras reconocidas con el Premio Pinti a la Trayectoria. El protagonista de Desde el jardín, que cuenta con más de cuatro décadas de recorrido profesional, recibió la distinción de manos de Adrián Suar, quien resaltó la personalidad artística del actor, su sello inconfundible y la conexión que logró construir con el público a lo largo de los años: “Es un artista que uno puede decir que tiene un lenguaje propio en su estilo. No se parece a nadie cuando hace una pausa o una mirada”.

El propio Francella expresó su emoción: “El verdadero reconocimiento está en el cariño de la gente, cada uno que agradece por haber acompañado”.

Los ganadores de los Premios Pinti

Drama o comedia dramática de mayor convocatoria

Rocky

Comedia de mayor convocatoria

El jefe del jefe

Musical de mayor convocatoria

Charlie y la fábrica de chocolate

Espectáculo favorito del público

Annie

Comedia

Berlín, Berlín

La función que sale mal

Medida por medida (la culpa es tuya)

Parlamento

Una Navidad de mierda - GANADORA

Drama o comedia dramática

El Brote

Habitación Macbeth

Imprenteros

Las Hijas - GANADORA

Lo que el Río Hace

Musical

Annie

Charlie y la Fábrica de Chocolate - GANADOR

Cuando Frank conoció a Carlitos

Hairspray

The Opera, Locos

Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo

Chanta

El equilibrista

Feliz día sutottos

Suavecita - GANADOR

Un poyo rojo

Obra de autoría nacional

Cuando Frank conoció a Carlitos de Gustavo Manuel González y Raúl López Rossi

El brote de Emiliano Dionisi

La vida extraordinaria de Mariano Tenconi Blanco

Lo que el río hace de María Marull y Paula Marull - GANADORAS

Pundonor de Andrea Garrote

Actriz de comedia

Carla Peterson - Sottovoce

Fernanda Metilli - Berlín Berlín

Lorena Vega - Sottovoce

Pilar Gamboa - Parlamento

Verónica Llinás - Una navidad de mierda - GANADORA

Actor de comedia

Adrián Suar - Sottovoce

Diego Reinhold - La función que sale mal

Juan Pablo Geretto - Berlín Berlín - GANADOR

Luis Brandoni - Quién es Quién

Maxi de la Cruz - Berlín Berlín

Actriz de drama o comedia dramática

Andrea Garrote - Pundonor

Julieta Zylberberg - Prima Facie

Lorena Vega - Imprenteros y La vida extraordinaria - GANADORA

Pilar Gamboa - Las Hijas

Valeria Lois - La vida extraordinaria

Actor de drama o comedia dramática

Carlos Portaluppi - Druk

Iñaki Aldao - El curioso incidente del perro a medianoche

Luis Machín - La última sesión de Freud

Pompeyo Audivert - Habitación Macbeth

Roberto Peloni - El brote - GANADOR

Actriz en musical

Alejandra Perlusky – Billy Elliot

Alejandra Radano – Company - GANADORA

Belén Bilbao – Hairspray

Julieta Nair Calvo – Annie

Lizy Tagliani – Annie

Actor en musical

Agustín “Rada” Aristarán – Charlie y la Fábrica de Chocolate - GANADOR

Fer Dente – Company

Lucas Gerson – Cuando Frank conoció a Carlitos

Oscar Lajad – Cuando Frank conoció a Carlitos

Sebastián Almada – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Actriz de reparto

Dolores Ocampo – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Lucía Adúriz Bravo – Berlín Berlín - GANADORA

Mónica Raiola – Lo que el río hace

Paula Kohan – Cuestión de género

Vane Butera – Company

Actor de reparto

David Masajnik – Rocky

Ian Ferreira – Hairspray

Juan Isola – El Jefe del Jefe

Marcelo Savignone – Berlín Berlín

Mariano Saborido – Lo que el río hace - GANADOR

Dirección

Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero – Charlie y la Fábrica de Chocolate - GANADORES

Emiliano Dionisi – El brote

Fer Dente – Hairspray

María Marull y Paula Marull – Lo que el río hace

Natalia Del Castillo – Cuando Frank conoció a Carlitos

Coreografía

Analía González – Annie

Analía González – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Gustavo Wons – Billy Elliot

Luciano Rosso, Nicolás Poggi y Alfonso Barón – Un poyo rojo

Vanesa García Millán – Hairspray - GANADORA

Diseño de escenografía y/o audiovisual

Gonzalo Córdoba Estévez – Berlín Berlín

José Ponce Aragón – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín - GANADORES

Tadeo Jones – El curioso incidente del perro a medianoche

Tato Fernández – Rocky

Diseño de vestuario, caracterización y/o maquillaje

Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray - GANADOR

Matías Nazareno (Caracterización y Maquillaje) – Hairspray

Matías Nazareno y Feliciano San Román (Caracterización y Maquillaje) – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Rodrigo González Garillo (Vestuario) – Parlamento

Romina Lanzillotta y Catalina Rodríguez Loredo (Vestuario) – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Diseño de iluminación, sonido y/o música original

Anteo Del Mastro y Sebastián Viola (Iluminación) – Charlie y la Fábrica de Chocolate

David Seldes (Iluminación) – Hairspray

Gastón Briski (Sonido) – Billy Elliot

Gonzalo González (Iluminación) – El curioso incidente del perro a medianoche

Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky - GANADORES

Producción