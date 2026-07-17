Gran Premio de Bélgica: Franco Colapinto terminó 15° en la primera práctica libre

El Gran Premio de Bélgica comenzó este viernes en el tradicional trazado de Spa-Francorchamps con la primera tanda de prácticas , en la que Max Verstappen , al mando de su Red Bull , se posicionó como el piloto más destacado de la jornada inicial .

El neerlandés completó 23 vueltas y estableció el mejor registro del entrenamiento con un tiempo de 1m47s070 , superando por 0,145 segundos a Lewis Hamilton y por 0,207 a Charles Leclerc , quienes terminaron detrás suyo.

La sesión estuvo condicionada por el desgaste acelerado de los neumáticos blandos y por el desafío de administrar de manera eficiente la energía eléctrica en los tramos de mayor velocidad del circuito.

Para Franco Colapinto , la primera jornada en Spa-Francorchamps estuvo enfocada en conocer las características de un trazado exigente , compuesto por 19 curvas , un desnivel de 100 metros y una extensión cercana a los siete kilómetros . El piloto de Alpine , que arriba a esta décima fecha del calendario luego de conseguir un destacado noveno lugar en Silverstone , terminó la práctica en la 15° posición , a 2s233 del mejor tiempo.

A lo largo del entrenamiento, la escudería dedicó gran parte del trabajo a encontrar el equilibrio aerodinámico adecuado del monoplaza.

Para ello, realizaron modificaciones en la zona delantera del auto y ajustaron la distribución de las cargas, luego de detectar algunas complicaciones en el funcionamiento general. Una situación similar atravesó su compañero Pierre Gasly, quien también señaló inconvenientes relacionados con la dirección del vehículo.

Franco Colapinto trabajó en la puesta a punto del Alpine y buscó mejorar el rendimiento

El entrenamiento estuvo marcado por las exigencias técnicas que presenta Spa-Francorchamps, un circuito en el que la correcta administración de la energía eléctrica resulta fundamental, especialmente en el tramo que une la curva La Source con la zona de frenado de Les Combes.

La jornada también dejó algunos resultados inesperados, entre ellos la actuación del brasileño Gabriel Bortoleto, quien consiguió mantenerse durante buena parte de la tanda dentro del top cinco con su Audi, antes de concluir en la 10° colocación. Además, los Red Bull de Isack Hadjar y Max Verstappen tuvieron un papel destacado al intercambiar posiciones constantemente durante los primeros 30 minutos de actividad.

El piloto argentino ajustó la estrategia de neumáticos

Colapinto modificó la elección de neumáticos durante la práctica y dejó atrás los compuestos más resistentes para utilizar los blandos, una decisión que le permitió mejorar gradualmente sus registros y ubicarse de manera provisoria en la décima posición.

Luego, el piloto argentino volvió a enfocarse en las últimas configuraciones del Alpine, con el objetivo de encontrar el mejor rendimiento posible para las próximas jornadas del fin de semana en Bélgica.