viernes 17 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de julio de 2026 - 11:40
Deportes.

Gran Premio de Bélgica: Franco Colapinto terminó 15° en la primera práctica libre

El piloto argentino afronta la competencia en el histórico circuito de Spa-Francorchamps como integrante del equipo Alpine. Los detalles.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Franco Colapinto culminó 15° en la primera práctica libre del GP de Bélgica.

Franco Colapinto culminó 15° en la primera práctica libre del GP de Bélgica.

El Gran Premio de Bélgica comenzó este viernes en el tradicional trazado de Spa-Francorchamps con la primera tanda de prácticas, en la que Max Verstappen, al mando de su Red Bull, se posicionó como el piloto más destacado de la jornada inicial.

Lee además
gran carrera de franco colapinto en gran bretana: remonto diez puestos
Deportes.

Gran carrera de Franco Colapinto en Gran Bretaña: remontó diez puestos
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto.
Deportes.

Franco Colapinto vuelve a la Fórmula 1: fecha, horarios y los detalles del GP de Bélgica

El neerlandés completó 23 vueltas y estableció el mejor registro del entrenamiento con un tiempo de 1m47s070, superando por 0,145 segundos a Lewis Hamilton y por 0,207 a Charles Leclerc, quienes terminaron detrás suyo.

Verstappen marcó el ritmo en el inicio de la actividad en Spa

La sesión estuvo condicionada por el desgaste acelerado de los neumáticos blandos y por el desafío de administrar de manera eficiente la energía eléctrica en los tramos de mayor velocidad del circuito.

Para Franco Colapinto, la primera jornada en Spa-Francorchamps estuvo enfocada en conocer las características de un trazado exigente, compuesto por 19 curvas, un desnivel de 100 metros y una extensión cercana a los siete kilómetros. El piloto de Alpine, que arriba a esta décima fecha del calendario luego de conseguir un destacado noveno lugar en Silverstone, terminó la práctica en la 15° posición, a 2s233 del mejor tiempo.

A lo largo del entrenamiento, la escudería dedicó gran parte del trabajo a encontrar el equilibrio aerodinámico adecuado del monoplaza.

Para ello, realizaron modificaciones en la zona delantera del auto y ajustaron la distribución de las cargas, luego de detectar algunas complicaciones en el funcionamiento general. Una situación similar atravesó su compañero Pierre Gasly, quien también señaló inconvenientes relacionados con la dirección del vehículo.

Franco Colapinto trabajó en la puesta a punto del Alpine y buscó mejorar el rendimiento

El entrenamiento estuvo marcado por las exigencias técnicas que presenta Spa-Francorchamps, un circuito en el que la correcta administración de la energía eléctrica resulta fundamental, especialmente en el tramo que une la curva La Source con la zona de frenado de Les Combes.

La jornada también dejó algunos resultados inesperados, entre ellos la actuación del brasileño Gabriel Bortoleto, quien consiguió mantenerse durante buena parte de la tanda dentro del top cinco con su Audi, antes de concluir en la 10° colocación. Además, los Red Bull de Isack Hadjar y Max Verstappen tuvieron un papel destacado al intercambiar posiciones constantemente durante los primeros 30 minutos de actividad.

El piloto argentino ajustó la estrategia de neumáticos

Colapinto modificó la elección de neumáticos durante la práctica y dejó atrás los compuestos más resistentes para utilizar los blandos, una decisión que le permitió mejorar gradualmente sus registros y ubicarse de manera provisoria en la décima posición.

Luego, el piloto argentino volvió a enfocarse en las últimas configuraciones del Alpine, con el objetivo de encontrar el mejor rendimiento posible para las próximas jornadas del fin de semana en Bélgica.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gran carrera de Franco Colapinto en Gran Bretaña: remontó diez puestos

Franco Colapinto vuelve a la Fórmula 1: fecha, horarios y los detalles del GP de Bélgica

Franco Colapinto celebró el pase de Argentina a la final con un guiño viral

Franco Colapinto terminó 7° en la segunda práctica del GP de Bélgica

Mundial 2026: FIFA confirmó la ropa de Argentina para la final ante España

Lo que se lee ahora
Mundial 2026: FIFA confirmó la ropa de Argentina para lafinal ante España
Deportes.

Mundial 2026: FIFA confirmó la ropa de Argentina para la final ante España

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Alerta por viento norte: cuidados para pacientes cardíacos y pulmonares (imagen creada con IA) video
Jujuy.

Hasta cuándo anuncian viento norte en Jujuy: qué dice el pronóstico del tiempo

Viento norte - Imagen generada con Inteligencia Artificial (IA) video
Jujuy.

Hay doble alerta por fuertes vientos en Jujuy: para qué días

Viento norte en Jujuy. video
Jujuy.

El viento norte azotó Jujuy toda la noche y continúa el alerta

Mundial2026: preocupación en España por Lamine Yamal 
Deportes.

Mundial 2026: preocupación en España porque Lamine Yamal no entrenó por una molestia

Reportaron un temblor en Jujuy: dónde fue y qué intensidad tuvo
Jujuy.

Reportaron un temblor en Jujuy: dónde fue y qué intensidad tuvo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel