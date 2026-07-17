River debuta en la Copa Argentina ante Aldosivi: las posibles formaciones

El presente de River Plate atraviesa una etapa de cambios , con un proceso de renovación impulsado durante el mercado de transferencias y bajo la dirección técnica de Eduardo Coudet , mientras el equipo asimila la salida de varios referentes históricos de la institución.

El primer compromiso importante del semestre para el conjunto millonario será el duelo frente a Aldosivi , correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina .

El partido se disputará este viernes desde las 21:45 en el estadio Padre Martearena de Salta , contará con transmisión de TyC Sports y tendrá como árbitro a Andrés Gariano .

El duelo no tendrá únicamente el valor de una serie de eliminación directa , ya que estará en juego un objetivo trascendental : el equipo que consiga avanzar asegurará su participación en la próxima edición de la Copa Libertadores . River Plate arriba a este compromiso luego de una clasificación ajustada frente a Ciudad de Bolívar , que se definió con un tanto decisivo de Juan Fernando Quintero sobre el cierre del encuentro.

Ese resultado, que marcó el final de la etapa de Marcelo Gallardo al frente del equipo, permitió que el conjunto de Núñez conservara sus aspiraciones en una competencia que adquirió una importancia especial dentro de la planificación del club.

El mercado de pases y las salidas que modificaron la estructura del plantel

El parate de mitad de temporada generó varios cambios en la estructura del plantel. Uno de los más significativos fue la salida de Franco Armani, uno de los guardametas más representativos de River en los últimos años, quien dejó la institución después de ocho temporadas y media.

“Es un momento muy importante en mi carrera, una era que finaliza acá. Estoy agradecido a todos”, expresó Franco Armani en el mensaje de despedida que publicó, al que calificó como el más complejo de redactar. El arquero tendría como próximo destino al Atlético Nacional de Medellín, institución en la que se convirtió en una figura destacada antes de su llegada a River Plate.

Para cubrir el espacio que dejó el experimentado guardameta, el club sumó al juvenil Jeremías Martinet, quien pasó a integrar la estructura del arco como alternativa. De todos modos, Santiago Beltrán continuará como el arquero principal este viernes, tal como ocurrió en los últimos encuentros.

A las salidas ya confirmadas se agregan algunas incorporaciones que todavía no pudieron reintegrarse al grupo debido a sus compromisos internacionales. En ese contexto se encuentran Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi, afectados por su participación con la Selección argentina, mientras que Juan Fernando Quintero también demoró su regreso luego de disputar el Mundial con Colombia.

Coudet define el equipo en medio de bajas

La conformación del once inicial estará atravesada por el poco tiempo de trabajo que tuvo Eduardo Coudet con la totalidad del plantel a disposición. El entrenador deberá resolver cuestiones importantes en pocos días y confiar en futbolistas que aún atraviesan una etapa de adaptación, como el uruguayo Giovanni González, quien tendrá su estreno oficial como lateral derecho, además de los nuevos nombres Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré y Mauro Arambarri.

River Plate llega a este encuentro luego de empatar 2-2 ante Flamengo en un partido amistoso jugado en Portugal, donde Sebastián Driussi fue el autor de los dos tantos del conjunto argentino. Sin embargo, el delantero volvió a sufrir un inconveniente físico: padeció el quinto desgarro muscular de su trayectoria y deberá permanecer fuera de la actividad durante un período estimado de al menos tres semanas.

La ausencia de Sebastián Driussi obliga a Eduardo Coudet a replantear el esquema ofensivo de River Plate. En ese escenario, Joaquín Freitas, delantero de 19 años llegado desde Acassuso, se perfila como una de las principales alternativas para acompañar a Facundo Colidio. Si bien no se trata de un atacante de área tradicional, el juvenil ya ocupó esa posición en encuentros anteriores.

Las variantes tácticas y los desafíos del nuevo ciclo

En el sector defensivo, el equipo presentará una nueva conformación: Giovanni González ocupará el lateral derecho, Marcos Acuña estará por la banda izquierda y la dupla de centrales estará integrada por Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero. Mientras tanto, Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel continúan afectados a sus compromisos con la Selección argentina, por lo que la última línea sufrirá cambios en comparación con la utilizada durante el semestre pasado.

El conjunto de Núñez busca dejar atrás una cuenta pendiente en la Copa Argentina. En la última edición del certamen, River Plate quedó eliminado en las semifinales frente a Independiente Rivadavia, tras una definición desde el punto penal. Desde aquella eliminación, el equipo no consiguió sumar nuevos trofeos oficiales durante los últimos dos años, motivo por el cual esta competencia tomó una importancia mayor tanto para la institución como para el flamante cuerpo técnico.

El equipo de Mar del Plata atraviesa un momento complicado y pretende dejar atrás una serie de resultados negativos. Aldosivi todavía no logró sumar victorias en el Torneo Apertura 2026, por lo que necesita una reacción que le permita recuperar seguridad y afrontar con mayor fortaleza el desafío de mantenerse en la Primera División.

Aldosivi llega con la necesidad de una reacción

En ese contexto, la Copa Argentina aparece como una posibilidad para renovar las expectativas y modificar el presente deportivo, aunque el principal objetivo de la temporada continúa siendo asegurar la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino.

El conjunto comandado por Israel Damonte logró meterse en esta fase de la competencia luego de imponerse ante San Miguel por 3-2. Las conquistas de Joaquín Novillo, Tomás Fernández y Alan Alejandro Sosa fueron determinantes para conseguir la clasificación y ahora el equipo tendrá por delante el reto de medirse con el Millonario en un contexto de alta exigencia deportiva.

Posibles formaciones

River: Santiago Beltrán, Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Fausto Vera, Mauro Arambarri, Tomás Galván; Joaquín Freitas o Lucas Beltrán y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Aldosivi: Aldosivi:Lucas Acosta; Rodrigo González, Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Agustín Palavecino, Alan Sosa, Matías Godoy; Tomás Fernández y Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.