Tom Holland pidió postergar Spider-Man para sumarse a La Odisea y criticó el enfoque del proyecto

En un gesto inusual de sinceridad y firmeza, el actor Tom Holland pidió de manera directa a Sony Pictures postergar el inicio de la filmación de Spider-Man: Brand New Day , con el objetivo de poder incorporarse al elenco de La Odisea , el nuevo proyecto dirigido por Christopher Nolan , donde interpretará al personaje de Telémaco .

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La determinación del actor no solo modificó la planificación de una de las sagas más exitosas del universo Marvel , sino que además puso en evidencia las prioridades y tensiones que atraviesan actualmente a las grandes superproducciones de Hollywood .

La superposición de agendas entre ambos proyectos llevó a Tom Holland a mantener una conversación incómoda con Tom Rothman , quien encabeza Sony Pictures .

“Tuve que llamar y pedir que movieran Spider-Man” , contó el actor en una entrevista con GQ , y describió ese momento como “un trago difícil de asimilar al principio”. No obstante, la reacción de la productora fue favorable, impulsada en parte por el prestigio que Christopher Nolan tiene dentro de la industria y por la confianza de que el rodaje de La Odisea se desarrollaría dentro de los tiempos establecidos .

La elección de Tom Holland no solo le permitió integrarse al elenco de La Odisea, sino que además reconfiguró el curso de Spider-Man: Brand New Day. El aplazamiento de la producción abrió la posibilidad de que Destin Daniel Cretton, conocido por Shang-Chi, se incorporara al proyecto centrado en el superhéroe arácnido.

Tom Holland pidió retrasar ‘Spider-Man'.

Cómo el retraso fortaleció el proyecto de Spider-Man

Tom Holland admitió que, de no haberse postergado el proyecto, Destin Daniel Cretton no habría tenido disponibilidad para sumarse y el guion no habría podido ser trabajado con el mismo nivel de detalle durante los seis meses extra que se incorporaron al calendario de producción.

En palabras del propio actor, “La Odisea casi salvó a Spider-Man”, ya que permitió atravesar una etapa de desarrollo más sólida y construir “la mejor versión de la saga hasta el momento”.

El intérprete sostiene que, si bien la decisión resultó compleja en un primer momento para Sony Pictures, con el tiempo el estudio terminó valorando positivamente el resultado final.

El actor estuvo en contacto con Sony, a los que insistió en imitar el estilo de Christopher Nolan a la hora de filmar.

Influencia de Nolan y autocrítica en el set de Marvel

La vivencia de haber sido dirigido por Christopher Nolan tuvo un fuerte impacto en Tom Holland, quien luego trasladó parte de ese aprendizaje al set de Marvel. El actor reconoció que ver de cerca la meticulosidad y el nivel de planificación del realizador británico lo impulsó a buscar un estándar de trabajo similar durante el rodaje de Spider-Man: Brand New Day. “No vamos a llegar al set e improvisar”, afirmó, dejando en claro su postura sobre la forma de encarar la producción.

“Necesitamos saber por qué hacemos esta película, más allá de que sea Spider-Man 4 y genere mucho dinero. ¿Por qué la estamos haciendo realmente?”, expresó Tom Holland, quien sostuvo conversaciones frecuentes con las productoras Amy Pascal y Rachel O’Connor para garantizar que la película contara con una base narrativa y artística bien fundamentada.

Primeras imágenes de Tom Holland en 'La Odisea' de Christopher Nolan.

En ese marco, Destin Daniel Cretton fue, según el actor, una pieza clave del proceso, aportando una mirada renovada y un compromiso claro con la evolución del personaje y de la saga. Para Holland, haber podido contrastar las dinámicas de trabajo entre el equipo de Christopher Nolan y el de Marvel resultó una experiencia valiosa que ayudó a elevar los estándares de exigencia y a dar mayor claridad al desarrollo de la producción.

Dos estrenos clave para una nueva etapa en su carrera

La reestructuración de las fechas de producción terminó conectando dos de los proyectos más importantes en la trayectoria reciente de Tom Holland. La Odisea llegará a los cines el 17 de julio, mientras que Spider-Man: Brand New Day lo hará apenas dos semanas más tarde, el 31 del mismo mes.

En una muestra poco común de franqueza y determinación, Tom Holland solicitó personalmente a Sony Pictures retrasar el rodaje de Spider-Man.

El propio Tom Holland reconoce el valor simbólico de este doble estreno, al que describe como un punto de inflexión en su carrera: “Siento que es el comienzo del próximo capítulo de mi vida”, expresó en diálogo con GQ, en referencia tanto a su evolución profesional como a los cambios personales que atraviesa.

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Para el actor, ambas producciones representan una oportunidad para redefinir su posicionamiento dentro de Hollywood y asumir nuevos retos creativos. Holland sostiene que, tras estas experiencias, ha adquirido una mirada distinta sobre su profesión y sobre el rol que busca ocupar dentro de la industria del cine.