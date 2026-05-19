Un actor de Lost habló del final de la serie 16 años después y reabrió el debate.

Dieciséis años después del controvertido cierre de Lost , el actor Daniel Dae Kim recordó que lo más significativo del desenlace de la serie fue que los personajes aparecieran reunidos en las últimas escenas . “ Me importaban más los personajes, y el hecho de que todos estuvieran juntos al final de la serie fue lo que más me importó”, expresó.

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“ Y eso me resultó muy satisfactorio porque, como actores, pudimos despedirnos en esas escenas finales ”, añadió. El capítulo final se estrenó el 23 de mayo de 2010 , luego de completar seis temporadas , y generó opiniones divididas entre la audiencia.

Por un lado, un sector de los seguidores destacó el cierre emotivo de la producción de ABC , así como sus reflexiones en torno al amor y la redención . Por otro, hubo quienes cuestionaron que la historia dejara sin resolver varias incógnitas fundamentales de la trama.

El último episodio cerró seis temporadas con un desenlace que dejó sin respuesta varias preguntas centrales de la trama y dividió al público.

Daniel Dae Kim , de 57 años , encarnó a Jin-Soo Kwon a lo largo de toda la serie. La relación de su personaje con su esposa Sun , interpretada por Yunjin Kim , fue uno de los pilares emocionales centrales de la producción. En 2022 , la revista Entertainment Weekly posicionó a la ficción como la historia de amor más importante en la historia de la televisión .

“Nunca había visto una relación así en televisión: dos personajes no blancos, hablando principalmente en un idioma que no era el inglés, en el horario estelar, y que eso fuera algo con lo que el estadounidense promedio pudiera conectar”, expresó el actor en diálogo con el semanario.

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Vínculo actual con la serie y balance personal del actor

Consultado por su vínculo actual con la serie, Daniel Dae Kim reconoció ante People que no ha vuelto a verla desde su final, aunque planea hacerlo en el futuro. “No he vuelto a verla, y es algo que tengo pendiente”, señaló. “Creo que está en mi futuro cercano”.

El actor de origen surcoreano también hizo referencia a los lazos que conserva con varios de sus excompañeros de elenco: Harold Perrineau, Henry Ian Cusick y Josh Holloway, quienes dieron vida a Michael, Desmond y Sawyer, respectivamente.

“Los chicos de la balsa de la temporada uno... nos unimos en esa experiencia”, comentó al medio citado. A pesar de las denuncias de racismo dentro del equipo de guionistas de Lost, mencionadas en el libro Burn It Down: Power, Complicity, and a Call for Change in Hollywood de Maureen Ryan (2023), Kim sostuvo que solo conserva “buenos recuerdos” de esa etapa.

Daniel Dae Kim reveló que el aspecto más importante del último episodio fue la reunión de los personajes en las escenas finales.

“Lost me dio oportunidades que ningún otro trabajo me había dado, y no creo que estaría aquí hoy sin ella”, afirmó en la misma entrevista. Y cerró su reflexión señalando: “Creo que hubo dificultades en la serie —como hemos sabido—, la mayoría de las cuales desconocía en ese momento. Pero al mismo tiempo, hice amigos de por vida a través de ella. Impulsó mi carrera como ningún otro trabajo”.

En la actualidad, Daniel Dae Kim continúa plenamente activo dentro de la industria del entretenimiento. Hoy se desempeña como conductor y productor de K-Everything, una docuserie de cuatro episodios centrada en el crecimiento global de la cultura coreana, emitida en HBO Max a través de CNN. Además, participa como protagonista en la segunda temporada de Avatar: la leyenda de Aang, que regresará al catálogo de Netflix en junio.

A pesar de las denuncias de discriminación racial contra guionistas del programa, el actor de origen surcoreano afirmó conservar recuerdos positivos.

El impacto de “Lost” en la televisión

El desenlace de Lost no redujo el impacto que la serie tuvo en la evolución de la televisión. Estrenada en 2004 por ABC, la producción no fue la primera en estructurar sus episodios de forma serializada —ya existían antecedentes como The Fugitive en los años 70 o su contemporánea 24—, pero sí refinó el uso de los cliffhangers y el desarrollo de tramas en múltiples líneas temporales.

Estos recursos narrativos se volvieron con el tiempo parte del lenguaje habitual en series actuales como Severance, The Walking Dead, Paradise o Yellowjackets.

Además, el programa influyó de manera decisiva en los hábitos de consumo televisivo: llegó en un período en el que el DVR y la publicación de temporadas completas en DVD comenzaban a modificar la manera en que la audiencia veía contenido, sentando las bases del fenómeno del binge-watching (visionado en maratón) que luego consolidaría el auge del streaming.

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Además, impulsó el surgimiento de una cultura de análisis digital sin antecedentes, con espectadores que desmenuzaban cada capítulo en busca de pistas ocultas y vínculos entre las distintas líneas argumentales. Otro de sus aportes fue llevar la ciencia ficción al prime time y consolidar el formato de serie con trama central continua como modelo dominante dentro de la industria televisiva.

En ese contexto, los formatos episódicos de tipo procedural —historias autoconclusivas en cada entrega, sin continuidad entre capítulos— fueron quedando relegados progresivamente a señales como CBS, mientras que las plataformas de streaming los incorporaron solo de manera secundaria o limitada.