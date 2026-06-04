Aumentó la nafta en Jujuy: cuáles son los nuevos precios

Jujuy. Entró a robar a un comercio en Palpalá y se dio a la fuga a plena luz del día

Con la nueva suba, los valores de referencia en las estaciones de servicio de la provincia quedaron de la siguiente manera:

Cabe destacar que el precio puede variar según el surtidor y la localidad de la provincia de Jujuy.

De cuánto es el aumento en Jujuy

Entre el 14 de mayo -que fue el anterior aumento- y el 4 de junio, los precios de los combustibles en Jujuy volvieron a moverse, aunque con subas dispares según el producto.

En el caso de la nafta súper, pasó de $2.202 a $2.225, lo que implica un incremento de $23, equivalente a un 1,04%. La Infinia, en cambio, tuvo una variación mucho más leve: subió de $2.383 a $2.390, es decir $7 más, lo que representa un 0,29%.

En el segmento diésel, el Diesel 500 aumentó de $2.361 a $2.378: son $17 de diferencia, un 0,72%. Por último, la Infinia Diesel trepó de $2.550 a $2.575, una suba de $25, que equivale a un 0,98% en el período.

Embed - AUMENTÓ LA NAFTA: INFORME 4/06/2026

El impacto en los surtidores

Si bien el Gobierno Nacional frenó la suba de impuestos a los combustibles para "evitar un salto en la nafta y el gasoil", en distintas provincias se registró en las últimas horas un impacto del 0,5%.

La decisión del Ejecutivo fue oficializada este lunes a través del Decreto 405, publicado en el Boletín Oficial, donde se estableció que la actualización pendiente de los gravámenes comenzará a aplicarse recién desde el 1 de julio.

precios de la nafta

Qué pasará con los impuestos

Los ajustes acumulados corresponden a períodos de 2024, 2025 y también al primer trimestre de este año. Originalmente, debían entrar en vigencia en junio.

Desde el Ejecutivo argumentaron que la medida busca sostener el crecimiento económico y avanzar en un esquema fiscal gradual, evitando impactos inmediatos sobre el bolsillo de los consumidores.