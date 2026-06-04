Aumentó la nafta en Jujuy: cuáles son los nuevos precios

El aumento del 0,5% en los combustibles comenzó a aplicarse este jueves 4 de junio y ya impactó en los surtidores de la provincia de Jujuy. La actualización se da después del incremento anterior, que había sido aplicado el pasado 14 de mayo.
Los nuevos precios en Jujuy
Con la nueva suba, los valores de referencia en las estaciones de servicio de la provincia quedaron de la siguiente manera:
- Nafta Súper: $2.225
- Infinia: $2.390
- Diesel 500: $2.378
- Infinia Diesel: $2.575
Cabe destacar que el precio puede variar según el surtidor y la localidad de la provincia de Jujuy.
De cuánto es el aumento en Jujuy
Entre el 14 de mayo -que fue el anterior aumento- y el 4 de junio, los precios de los combustibles en Jujuy volvieron a moverse, aunque con subas dispares según el producto.
En el caso de la nafta súper, pasó de $2.202 a $2.225, lo que implica un incremento de $23, equivalente a un 1,04%. La Infinia, en cambio, tuvo una variación mucho más leve: subió de $2.383 a $2.390, es decir $7 más, lo que representa un 0,29%.
En el segmento diésel, el Diesel 500 aumentó de $2.361 a $2.378: son $17 de diferencia, un 0,72%. Por último, la Infinia Diesel trepó de $2.550 a $2.575, una suba de $25, que equivale a un 0,98% en el período.
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El impacto en los surtidores
Si bien el Gobierno Nacional frenó la suba de impuestos a los combustibles para "evitar un salto en la nafta y el gasoil", en distintas provincias se registró en las últimas horas un impacto del 0,5%.
La decisión del Ejecutivo fue oficializada este lunes a través del Decreto 405, publicado en el Boletín Oficial, donde se estableció que la actualización pendiente de los gravámenes comenzará a aplicarse recién desde el 1 de julio.
Qué pasará con los impuestos
Los ajustes acumulados corresponden a períodos de 2024, 2025 y también al primer trimestre de este año. Originalmente, debían entrar en vigencia en junio.
Desde el Ejecutivo argumentaron que la medida busca sostener el crecimiento económico y avanzar en un esquema fiscal gradual, evitando impactos inmediatos sobre el bolsillo de los consumidores.
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