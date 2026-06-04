Ailén Cova rompió el silencio y habló de la interna de las mujeres de la selección.

A una semana del inicio del Mundial, los medios hicieron eco de una supuesta interna entre las mujeres de la Selección Argentina. Todo surgió a partir de una foto de Camila Mayán junto a Valu Cervantes y Caro Calvagni, esposas de Enzo Fernández y Nicolás Tagliafico. En las últimas horas, Ailén Cova , pareja de Mac Allister, rompió el silencio.

Las especulaciones escalaron luego del lanzamiento de la marca de ropa deportiva de Carolina Calvagni (esposa de Nicolás Tagliafico), un evento que reunió a Camila Mayan —ex pareja de Alexis Mac Allister— y a Valentina Cervantes , marcando una clara cercanía del grupo con la influencer de moda.

Ante este panorama, las miradas apuntaron de inmediato hacia Ailén Cova y la aparente frialdad digital que recibe de las principales figuras de la "Scaloneta".

A partir de ahí, muchos pusieron el foco en el hecho de que la mayoría de las esposas de jugadores siguen en redes a la ex de Mac Allister pero no la actual y desde entonces, hay polémica.

Este jueves, en el ciclo Puro Show (eltrece), Pochi de Gossipeame reveló que la pareja de Alexis Mac Allister le respondió varios mensajes en los que consultaba sobre el tema y fue tajante: “No hay nada. Lo que sí pasa es que yo no hago pública mi vida privada”, dijo con ironía.

Luego aclaró: "Me he juntado con varias fuera del ambiente del fútbol y desde el día uno, me incluyeron re bien".

Cami Mayan volvió a referirse a las declaraciones que la siguen vinculando con su pasado junto a Alexis Mac Allister, y reaccionó cuando le preguntaron si tenía mejor relación con las mujeres de la Selección argentina que Ailén Cova, actual pareja del jugador.

En diálogo con Puro Show, la influencer evitó profundizar sobre su expareja y dejó en claro que intenta mantenerse al margen de cualquier tema relacionado con él. “No tengo nada que decir del tema, la verdad, porque es algo que yo no traigo a mi vida de ninguna forma. Para mí no hay nada más que hablar ni nada en lo que meterme”, expresó.

En la misma nota, le preguntaron por el vínculo que mantiene con algunas de las parejas de futbolistas de la Selección, luego de aparecer junto a Carolina Calvagni en un evento.

“Con varias tengo buena relación. Cuando me hago una amiga en cierta circunstancia, siempre trato de mantener las relaciones cuando son personas piolas. Me pasa lo mismo con cualquier vínculo que tengo”, explicó.

image

Sin embargo, cuando le comentaron los rumores sobre una supuesta mejor relación de algunas de esas mujeres con ella en comparación con Ailén Cova, Mayan evitó entrar en el tema y se mostró incómoda. “Yo no sé quién especula eso... pero bueno... no me interesa”, contestó.

La historia de amor entre Alexis Mac Allister y Ailén Cova

En pleno mundial de Qatar, Cami Mayán y Alexis Mac Allister llevaban cuatro años de relación, mientras que Ailén Cova era una de las amigas de la infancia del jugador.

image

Sin embargo, en diciembre de ese año, el futbolista decidió ponerle fin a su vínculo con Mayán sin dar demasiadas explicaciones.

Apenas un mes después, el futbolista inició un vínculo con Ailén, lo que desató distintas especulaciones. Más adelante, ya de regreso en la Argentina y en una etapa más estable, Camila contó que durante un tiempo había sentido cambios en Alexis y que creía que existía algo más que amistad entre él y una amiga de toda la vida.

image

De este modo, Alexis fue señalado por muchos seguidores de la historia como el “villano”, junto a su actual pareja, una imagen que se acentuó cuando anunciaron que esperaban a su primera hija.