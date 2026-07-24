Confirmaron que habrá napolitanas en el Fin de Semana Estudiantil 2026: cómo será la modalidad

La Fiesta Nacional de los Estudiantes comienza a entrar en su etapa más esperada. Con el regreso de las vacaciones de invierno, la Comisión Estudiantil ultima los detalles para el Fin de Semana Estudiantil , uno de los primeros grandes encuentros del calendario 2026, que este año tendrá el regreso de las tradicionales napolitanas y algunas novedades para los estudiantes.

La presidenta de la Comisión Estudiantil, Tiara Luna , confirmó a TodoJujuy que el Fin de Semana Estudiantil se realizará en el estadio 23 de Agosto y aseguró que ya trabajan en los últimos detalles organizativos para recibir a los colegios participantes. " Ya estamos viendo el tema de organización de las letras, todos los decorativos que van a ir para que los bailarines puedan sacar la foto estudiantil y también estamos preparando los carteles para que cada colegio se pueda ubicar en la entrada ", explicó.

Una de las principales novedades de esta edición será el regreso de las tradicionales napolitanas. Según explicó Luna, cada colegio podrá volver a romperlas durante el encuentro, aunque deberán dejar limpio el espacio que utilicen. " Cada colegio tiene la oportunidad de romper las napolitanas, pero con la condición de que, al terminar, cada uno limpie su sector. Me parece perfecto para que quede todo ordenado ", sostuvo.

Aunque todavía no está confirmado el número definitivo de instituciones, la presidenta de la Comisión Estudiantil adelantó que este año habrá una importante participación. " Todavía no tengo un número exacto, pero sí se sumaron bastantes colegios este año, sobre todo los secundarios ", indicó.

Además, remarcó que los estudiantes ya se encuentran preparando cada detalle de su presentación. "La mayoría de los secundarios ya se suman a lo que sería el baile y nosotros estamos viendo el tema de todos los registros y todo ese proceso", comentó Tiara.

Respecto a la organización de la jornada, confirmó que el ingreso de las delegaciones será a partir de la 1 de la tarde y que la última reunión informativa con los profesores se realizará este sábado.

tradicional napolitana

La agenda de la FNE ya entra en su etapa más intensa

Tras el Fin de Semana Estudiantil comenzará una de las etapas con mayor actividad dentro del calendario de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. "Ahora, después del Fin de Semana Estudiantil, va a estar el Cultura Fest y más adelante ya va a empezar la agenda de la Pintada y los desfiles de carrozas", anticipó.

Luna también confirmó que 84 colegios participarán este año de los desfiles y destacó que varios lo harán por primera vez. "Este año son 84 colegios los que participan en el desfile. Hay colegios que es su primer desfile, así que estamos muy agradecidos porque participen y cada colegio se sume más a la Fiesta", concluyó.