"Las botellas verdes y marrones son las más difíciles de conseguir": el desafío de los carroceros del Provi 3

Aunque faltan algunas semanas para el inicio de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) , en distintos puntos de Jujuy los canchones ya comenzaron a trabajar de manera intensiva. En el Colegio Provincial N° 3, los alumnos que integran el equipo de carroceros ya avanzan con la construcción de su proyecto y aseguran que uno de los mayores desafíos este año pasa por conseguir algunos materiales fundamentales.

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En diálogo con TodoJujuy , Oriana Pellizco, Bautista Arias y Agustina Hoyos contaron cómo viven esta etapa y revelaron que las botellas de vidrio verdes y marrones, indispensables para parte del trabajo, son hoy uno de los recursos más difíciles de encontrar.

Los estudiantes explicaron que, si bien las botellas transparentes pueden conseguirse con mayor facilidad, no ocurre lo mismo con las de otros colores. "Las botellas transparentes se pueden conseguir casi en cualquier lado, pero las botellas verdes y marrones son difíciles de conseguir" , aseguró.

Aun así, aseguraron que poco a poco comenzaron a aparecer algunas donaciones. "Ya de a poquito van llegando, pero sí, cuesta conseguirlas", sostuvo una de las estudiantes.

Botellas verdes y marrones - Foto generada con IA

El trabajo ya empezó y no hubo muchas vacaciones

Los carroceros contaron que este año comenzaron a trabajar antes del receso invernal para aprovechar el tiempo disponible. "Arrancamos con todo una semana antes de las vacaciones", detallaron y comentaron que actualmente son cerca de 35 personas las que participan de manera permanente en la construcción de la carroza.

El grupo está integrado principalmente por estudiantes de quinto año, aunque también participan alumnos de otros cursos. "Hay una chica de tercero, dos de cuarto y el resto somos todos de la promo", detallaron.

Del proyecto al canchón

Antes de comenzar la construcción, cada curso presentó distintas propuestas para representar al colegio en la FNE. Según explicaron los estudiantes, finalmente el diseño elegido surgió tras un proceso de selección entre numerosas ideas. "Había alrededor de 20 proyectos. Después se hace una reunión con los profesores y entre todos se elige el que se va a construir", detallaron y explicaron que por ahora prefieren mantener el secreto sobre el diseño que representará al establecimiento.

Además del desafío que implica reunir materiales, los estudiantes destacaron la organización que requiere llevar adelante una carroza. Encontrar el espacio de trabajo, coordinar horarios y avanzar con cada etapa de la construcción son tareas que demandan compromiso de todo el grupo.