Aumentan los colectivos de media distancia en Jujuy: los nuevos precios

Aumentan los colectivos de media distancia en Jujuy

A partir del 1 de agosto comenzarán a regir nuevos valores para los pasajes de colectivos de media distancia en Jujuy . Las tarifas alcanzarán a los servicios que conectan San Salvador de Jujuy con distintas localidades de los Valles, el Ramal, la Quebrada y la Puna .

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Los nuevos precios varían según el destino y la distancia del recorrido . Entre los valores informados, los pasajes parten desde los $2.875 hacia El Carmen y llegan hasta los $33.700 para viajar a La Quiaca.

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