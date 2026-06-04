Maxi López aclaró el video del beso con Wanda Nara que encendió las redes

Maxi López y el el beso con Wanda Nara: la verdad detrás de la escena que explotó las redes.

El beso entre Wanda Nara y Maxi López que circuló masivamente en redes sociales y generó gran impacto no fue real: el propio exfutbolista aclaró que la escena fue creada mediante Inteligencia Artificial . La denominada “ novela vertical ” protagonizada por la expareja provocó una fuerte polémica entre los usuarios.

Los cibernautas reaccionaron sorprendidos ante la posibilidad de verlos nuevamente en una situación romántica , luego de años marcados por enfrentamientos públicos y exposiciones mediáticas .

Las imágenes que mostraban un presunto beso entre Wanda Nara y Maxi López provocaron un fuerte impacto apenas empezaron a difundirse en redes sociales .

BESO Wanda Nara y Maxi López se besarán por primera vez en el próximo capítulo de su serie vertical. pic.twitter.com/eThQQjLeqE

En ese momento, numerosos usuarios comenzaron a cuestionarse si la ex pareja había protagonizado realmente esa escena frente a cámara o si el contenido había sido alterado mediante alguna herramienta tecnológica de edición o inteligencia artificial .

La controversia se amplificó aún más por el contexto entre ambos, que arrastran desde hace años una relación conflictiva, atravesada por litigios judiciales y enfrentamientos públicos en los medios.

Maxi y Wanda durante la grabación de la webserie que se verá por streaming y TV tradicional.

El asunto también fue abordado en el programa Lape Club Social, donde el equipo periodístico optó por consultar directamente a los protagonistas para despejar las dudas que circulaban. En ese contexto, uno de los conductores se contactó de manera personal con Maxi López para preguntarle de forma directa qué había ocurrido realmente detrás de cámara.

La confirmación de Maxi López que nadie esperaba

“El beso es Inteligencia Artificial”, afirmó Maxi López con total contundencia al ser consultado sobre la escena. Con esa declaración, el exdelantero —radicado actualmente en Argentina— negó por completo que hubiera existido algún tipo de acercamiento romántico real con Wanda Nara durante el rodaje de la novela vertical. Según explicó, no hubo contacto físico ni interacción emocional: se trató exclusivamente de una recreación digital basada en tecnología.

La aclaración provocó una nueva ola de impacto en redes, que en algunos casos superó incluso la repercusión inicial del video. Numerosos seguidores que habían asumido la escena como un posible gesto de acercamiento o, al menos, de cordialidad entre ambos quedaron sorprendidos al descubrir que lo observado no había sucedido en la realidad.

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En definitiva, la inteligencia artificial fue la responsable de la recreación y, según se desprende de la reacción general, lo hizo con tal nivel de precisión que el engaño pasó inadvertido a simple vista.

Lo evidente es que la maniobra dio resultado de manera efectiva. El beso creado de forma digital entre Wanda Nara y Maxi López se transformó en uno de los contenidos más comentados del espectáculo argentino en las últimas semanas, dejando en claro que, en tiempos de inteligencia artificial, la frontera entre lo auténtico y lo generado artificialmente se vuelve cada vez más borrosa, y también más provechosa para quienes logran aprovecharla.