Murió Luis Brandoni: "Mi obra maestra" y el recuerdo de su paso por Jujuy

La muerte de Luis Brandoni generó impacto en todo el país y reavivó episodios de su trayectoria, entre ellos su vínculo con la provincia de Jujuy. El actor falleció este lunes 20 de abril de 2026 en Buenos Aires, luego de permanecer internado por complicaciones derivadas de una caída doméstica. Tenía 86 años y una carrera que atravesó más de seis décadas en teatro, cine y televisión.

Ante el fallecimiento del actor y exdirigente sindical, Luis Brandoni, acompañamos con respeto a sus familiares y seres queridos en este momento de dolor. Su sólida labor interpretativa en cine, teatro y televisión lo consolidó como una reconocida figura de la escena nacional. pic.twitter.com/katvoTUhin

La noticia generó repercusión en el ambiente cultural argentino y reactivó el repaso de sus trabajos más recientes, donde aparece esta producción dirigida por Gastón Duprat. La película, estrenada en 2018, marcó uno de los últimos grandes éxitos de Brandoni en cine.

En ese recorrido, Jujuy ocupa un lugar concreto. Parte del film se rodó en la provincia, donde el actor trabajó junto a Guillermo Francella en escenarios naturales que luego se proyectaron en salas de todo el país.

Rodaje en la Quebrada de Humahuaca

El paso de Brandoni por Jujuy se dio en 2017, durante la etapa final de filmación de “Mi obra maestra”. El equipo eligió locaciones emblemáticas como la Cuesta de Lipán, el Hornocal y la zona de Volcán, dentro de la Quebrada de Humahuaca.

Luis Brandoni en Jujuy (1)

Estas locaciones formaron parte del cierre de la historia, según confirmó el propio actor durante el rodaje. La producción buscó escenarios con fuerte identidad visual, lo que llevó a seleccionar paisajes del norte argentino para reforzar el relato cinematográfico.

El rodaje incluyó participación de técnicos locales y artistas jujeños, lo que integró a la provincia dentro del circuito de producción audiovisual nacional. Además, la filmación se extendió también a Buenos Aires y Río de Janeiro, en una estructura de trabajo que combinó distintas geografías.

Embed - MI OBRA MAESTRA Tráiler Español (2018)

Una historia de amistad y arte con sello jujeño

“Mi obra maestra” narra la relación entre un galerista y un pintor en crisis, en una trama que mezcla drama y humor. Brandoni interpretó a Renzo Nervi, mientras Francella encarnó a Arturo Silva.

La película tuvo participación en el Festival de Venecia y logró una fuerte presencia en salas argentinas, lo que amplificó la visibilidad de los escenarios donde se filmó.

En ese contexto, Jujuy quedó asociada a una de las secuencias clave del film, con imágenes que recorrieron el país y el exterior. La elección de la provincia respondió a la necesidad de un entorno visual distintivo, con paisajes considerados únicos dentro del territorio argentino.

El recuerdo de Brandoni en territorio jujeño

Durante su estadía, Brandoni destacó el contraste entre Buenos Aires y el norte argentino, con referencias al entorno natural y la identidad local. Su paso por la provincia quedó registrado en imágenes de rodaje y en la película, que aún circula en plataformas y televisión.

La presencia del actor en Jujuy se inscribe dentro de una etapa de su carrera en la que continuó activo en cine, con títulos que alcanzaron reconocimiento nacional e internacional.