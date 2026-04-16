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16 de abril de 2026 - 06:56
Jujuy.

El consumo de carne cayó 50%: el puchero lidera las ventas en carnicerías

La carne molida, la paleta y el cuadril se ubicaron entre los cortes con mayores aumentos, mientras los consumidores reducen cada vez más sus compras.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Bajó notablemente en consumo de carne en el último mes.

Bajó notablemente en consumo de carne en el último mes.

La suba en los precios de la carne volvió a sentirse en Jujuy y ya tiene un efecto directo en el consumo. Según datos del INDEC, la carne molida, la paleta y el cuadril estuvieron entre los cortes que más aumentaron en la última medición. En una recorrida por una carnicería del microcentro jujeño, el panorama fue claro: precios más altos, menor demanda y un cambio marcado en los hábitos de compra.

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Desde el sector aseguran que el impacto fue general y que la suba alcanzó a distintos cortes. En muchos casos, los aumentos rondaron los $3.000 en comparación con los valores que se manejaban desde enero hasta la actualidad.

Qué cortes aumentaron y a cuánto se venden

De acuerdo con lo relevado en el comercio, la carne molida arranca en los $16.000, en el caso del sobaco. La paleta se ubica en $20.000 y el cuadril llega a los $28.000. A eso se suman otros productos que también registraron fuertes incrementos.

El lomo y el filete, dos cortes que mantienen una demanda sostenida, pasaron de venderse a unos $25.000 a costar actualmente cerca de $30.000. Según señalaron desde la carnicería, estos valores no solo se observan en los locales del centro, sino también en supermercados.

En la previa del fin de semana y de fechas en las que suele crecer el consumo, el asado también aparece entre las principales preocupaciones. Hoy, el kilo de costilla ronda los $22.000, cuando anteriormente se conseguía por unos $18.000.

Embed - El consumo de carne cayó hasta un 50% pero un corte en especial se vende en tiempo récord

Cayó fuerte la demanda en las carnicerías

El aumento de los precios ya se refleja en el comportamiento de los consumidores. Desde el comercio señalaron que la demanda bajó un 50% y que cada vez son más las personas que se acercan, preguntan precios y finalmente se van sin comprar.

También remarcaron que quienes antes llevaban un kilo ahora compran medio, y que incluso hay casos de clientes que piden entre $2.000 y $3.000 de carne molida. La postal, según describieron, muestra con claridad cómo el bolsillo condiciona las compras diarias.

La situación no solo golpea al consumo habitual, sino que también modifica la elección de los cortes. Frente a los aumentos, muchas familias optan por alternativas más accesibles o por reducir directamente la cantidad que llevan.

El corte que se vende en tiempo récord

En medio de este escenario, un producto volvió a ganar protagonismo: el puchero común. Se trata de un corte que, según explicaron en la carnicería, tiene una demanda sostenida y se agota durante las primeras horas de la mañana.

El dato no pasa desapercibido. Mientras los cortes más tradicionales se vuelven cada vez más difíciles de alcanzar para muchos consumidores, el puchero aparece como una opción más económica para seguir incorporando carne a la mesa.

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