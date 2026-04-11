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11 de abril de 2026 - 10:53
Tragedia.

Quién era el hombre que falleció en el siniestro vial en Ruta 66

La víctima fatal del choque en ruta 66 fue identificada, se trata de un docente y disc jockey de 65 años.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Quién era el hombre que falleció en el siniestro vial en Ruta 66

Quién era el hombre que falleció en el siniestro vial en Ruta 66

La víctima fatal del siniestro ocurrido este sábado por la mañana sobre la ruta 66 fue identificada como Miguel Ángel Vilte, un docente y disc jockey de 65 años, reconocido por muchos vecinos de Palpalá. El hecho se registró a la altura del Parque Industrial, en el ingreso hacia la ciudad de Perico.

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Esa misma persona le indicó que debía cruzar la ruta para continuar camino. Fue en ese momento cuando se produjo la tragedia. Siempre según lo informado, en ese tramo no hay pasarela peatonal y además el lugar presentaba escasa visibilidad por la falta de iluminación, una leve llovizna y neblina a esa hora de la mañana.

Cómo ocurrió el hecho en ruta 66

De acuerdo con los primeros datos, Vilte intentó atravesar la ruta 66 y no habría advertido la presencia de una camioneta que circulaba por el carril rápido. El conductor del vehículo, un Jeep Renegade, manifestó que sintió un impacto, detuvo la marcha en plena ruta y al descender constató que había atropellado a una persona.

Tras el choque, se dio aviso inmediato al Same. Sin embargo, por la violencia del impacto, Miguel Ángel Vilte murió en el lugar. La noticia causó conmoción entre quienes lo conocían, ya que era una persona muy apreciada en Palpalá, donde se desempeñaba como profesor y también era conocido por su actividad como disc jockey.

El episodio no terminó allí. Minutos después del siniestro fatal, otro vehículo que circulaba por la misma zona chocó contra la camioneta que había quedado detenida sobre la calzada. Ese segundo rodado era conducido también por un profesor, quien sufrió heridas y tuvo que ser asistido.

Un segundo choque y una investigación en marcha

Por la violenta colisión, el conductor del segundo vehículo debió ser rescatado por un testigo del hecho y luego fue trasladado con politraumatismos al hospital Zabala de Perico. En tanto, el conductor del Jeep Renegade quedó bajo custodia policial mientras se aguardan definiciones judiciales.

La causa quedó sujeta a las actuaciones correspondientes y a la intervención del Ministerio Público de la Acusación, que deberá avanzar con las medidas para determinar responsabilidades en torno al hecho ocurrido en ruta 66. Mientras tanto, la muerte de Miguel Ángel Vilte generó profundo pesar en Palpalá y renovó la preocupación por las condiciones de seguridad vial en ese sector.

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