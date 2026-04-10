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10 de abril de 2026 - 09:34
Policiales.

El crudo relato de un testigo del accidente en Perico: "Salió despedido muy alto"

Un hombre murió tras ser atropellado; el tránsito se encuentra cortado desde el parque industrial hasta el ingreso a Perico.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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El episodio ocurrió en las primeras horas del día, en un contexto de escasa visibilidad. La víctima sería un hombre de unos 55 años, según los datos aportados en el lugar. El relato de un testigo que presenció la secuencia completa aporta detalles clave sobre cómo se desencadenó el hecho.

Embed - El crudo relato de un testigo del accidente en Perico: "Salió despedido muy alto"

El relato de un testigo

Bruno, quien se encontraba en la zona esperando el colectivo, describió la escena con precisión. “Estaba esperando el colectivo. Una persona bajó, preguntó dónde es El Pongo y cruzó la ruta”, contó.

Según su testimonio, en ese momento se produjo el impacto. “Una camioneta lo atropelló, quedó sobre la ruta y salió despedido muy alto”, relató. La violencia del choque marcó el inicio de una secuencia que involucró a otros vehículos que circulaban por el lugar.

Tras el atropello, un segundo vehículo impactó contra la camioneta involucrada y se prendió fuego. La situación generó momentos de tensión entre quienes se encontraban en la zona.

“Con el matafuego de otro vehículo logramos apagarlo”, señaló Bruno, quien participó junto a otras personas en las tareas de asistencia.

En medio del caos, varios conductores y testigos intentaron colaborar con los ocupantes de los vehículos involucrados. “Ayudamos a la gente que estaba en los autos”, indicó el testigo, quien también remarcó que el hecho ocurrió cuando todavía estaba oscuro, cerca de las 7 de la mañana.

Accidente fatal en Perico (1)

Corte total y desvíos en la ruta

El tránsito en sentido Palpalá–Perico permanece completamente interrumpido desde el parque industrial, donde se dispuso un desvío, hasta el ingreso a la ciudad de Perico.

En el carril contrario, la circulación se mantiene sin restricciones, lo que permite el paso de vehículos en ese sentido.

La zona presenta largas filas y demoras, mientras continúan las tareas en el lugar del siniestro.

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