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2 de junio de 2026 - 18:50
Orgullo.

Bomberos voluntarios de Jujuy celebraron su día en Monterrico

El acto central por el Día del Bombero Voluntario se realizó en plaza El Labrador de Monterrico con delegaciones de toda la provincia.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Bomberos Voluntarios de Jujuy.

Bomberos Voluntarios de Jujuy.

Los Bomberos de Jujuy celebraron su día.

Los Bomberos de Jujuy celebraron su día.

Día del Bombero Voluntario.

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La jornada reunió a bomberos voluntarios, vecinos y autoridades en una actividad cargada de emoción y orgullo. Tras el acto protocolar, las delegaciones desfilaron sobre calle 23 de Agosto, donde recibieron el aplauso del público presente.

Durante el acto, las autoridades destacaron la labor que realizan los bomberos voluntarios en cada intervención, especialmente en emergencias, incendios, accidentes y situaciones de riesgo. También se puso en valor el acompañamiento de las familias, consideradas un pilar fundamental para que cada bombero pueda desarrollar esta tarea con compromiso, responsabilidad y entrega permanente.

El pedido fue planteado durante una reunión con la Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura. La iniciativa busca reconocer formalmente el trabajo de los bomberos voluntarios y permitirles acceder a beneficios sociales.

Obra social, jubilación y vivienda

Jorge Eduardo Muñoz, presidente de la Federación, explicó que el sector viene solicitando desde hace años una normativa provincial. “El bombero voluntario trabaja ad honorem en toda la provincia de Jujuy desde hace muchos años”, señaló.

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Día del Bombero Voluntario.

Día del Bombero Voluntario.

Según indicó, una ley provincial podría permitir que los bomberos accedan a obra social, pensión, jubilación o planes de vivienda. “Muchos de ellos no tienen obra social. Yo creo que les podría corresponder, como hay en otras provincias, cumplido su tiempo de trabajo de 25 años, una pensión o jubilación, algún plan de viviendas”, expresó.

Muñoz remarcó que el objetivo es devolver algo a quienes están siempre disponibles para asistir a la comunidad. “El bombero voluntario es una persona que trabaja en favor de la comunidad”, sostuvo.

Embed - MONTERICO HOMENAJEÓ A LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS

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