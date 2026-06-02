Bomberos voluntarios de Jujuy celebraron su día en Monterrico

El acto central por el Día del Bombero Voluntario se realizó en la plaza El Labrador de Monterrico , con la participación de delegaciones de distintos puntos de Jujuy y un desfile en reconocimiento a su vocación de servicio.

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La jornada reunió a bomberos voluntarios, vecinos y autoridades en una actividad cargada de emoción y orgullo. Tras el acto protocolar, las delegaciones desfilaron sobre calle 23 de Agosto, donde recibieron el aplauso del público presente.

Durante el acto, las autoridades destacaron la labor que realizan los bomberos voluntarios en cada intervención, especialmente en emergencias, incendios, accidentes y situaciones de riesgo. También se puso en valor el acompañamiento de las familias, consideradas un pilar fundamental para que cada bombero pueda desarrollar esta tarea con compromiso, responsabilidad y entrega permanente.

La Federación de Bomberos Voluntarios de Jujuy solicitó el tratamiento de una ley provincial que regule la actividad en la provincia.

El pedido fue planteado durante una reunión con la Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura. La iniciativa busca reconocer formalmente el trabajo de los bomberos voluntarios y permitirles acceder a beneficios sociales.

Obra social, jubilación y vivienda

Jorge Eduardo Muñoz, presidente de la Federación, explicó que el sector viene solicitando desde hace años una normativa provincial. “El bombero voluntario trabaja ad honorem en toda la provincia de Jujuy desde hace muchos años”, señaló.

714187959_1577487587711537_7447568658750864148_n Día del Bombero Voluntario.

Según indicó, una ley provincial podría permitir que los bomberos accedan a obra social, pensión, jubilación o planes de vivienda. “Muchos de ellos no tienen obra social. Yo creo que les podría corresponder, como hay en otras provincias, cumplido su tiempo de trabajo de 25 años, una pensión o jubilación, algún plan de viviendas”, expresó.

Muñoz remarcó que el objetivo es devolver algo a quienes están siempre disponibles para asistir a la comunidad. “El bombero voluntario es una persona que trabaja en favor de la comunidad”, sostuvo.