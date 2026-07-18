Final del Mundial 2026: Jujuy tendrá tres pantallas gigantes para ver Argentina vs. España

Final del Mundial en Jujuy: las opciones gratuitas para seguir a la Selección Argentina. FOTO ILUSTRATIVA CON IA.

La cuenta regresiva para la gran final del Mundial 2026 ya se vive con mucha expectativa en Jujuy. Este domingo, los hinchas de la Selección argentina podrán reunirse en distintos puntos de San Salvador para seguir el partido frente a España en pantallas gigantes y compartir una jornada cargada de emoción.

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La propuesta permitirá que familias, grupos de amigos y fanáticos del fútbol vivan el encuentro en comunidad, alentando a la Albiceleste en busca de una nueva consagración mundial.

Quienes quieran ver el partido en pantalla gigante podrán acercarse a alguno de estos espacios:

La transmisión será abierta y gratuita , por lo que se espera una importante convocatoria de público. Se recomienda asistir con tiempo para encontrar un buen lugar y disfrutar de la previa.

Una fiesta para alentar a la Selección

Como ocurrió durante todo el Mundial, la final volverá a reunir a miles de jujeños para compartir la pasión por el fútbol. Los espacios preparados para la transmisión buscan ofrecer un punto de encuentro para vivir el partido junto a otros hinchas y seguir cada jugada de la Selección.

La expectativa es enorme. Camisetas celestes y blancas, banderas, bombos y cánticos volverán a ser protagonistas en una jornada que promete quedar en el recuerdo, sin importar la edad de quienes se acerquen a alentar.

Una definición que promete paralizar a Jujuy

La final entre Argentina y España será uno de los eventos deportivos más importantes del año y se espera que miles de personas sigan el encuentro desde estos espacios públicos.

Si la Selección consigue levantar nuevamente la Copa del Mundo, los puntos de transmisión también podrían convertirse en escenario de los tradicionales festejos, con los hinchas celebrando un nuevo capítulo histórico para el fútbol argentino.