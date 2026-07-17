¿Cuánto cuesta preparar una picada para ver la final del Mundial en Jujuy?

Cada vez falta menos para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España y, además de camisetas, banderas y televisores encendidos, hay otro protagonista que no puede faltar en muchas reuniones: la picada.

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En las horas previas al partido decisivo que se jugará este domingo 19 de julio desde las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, comerciantes jujeños aseguran que aumentó la demanda de tablas de fiambres y promociones pensadas para compartir el encuentro. En una fiambrería ubicada en pleno centro de San Salvador de Jujuy explicaron que las consultas comenzaron a crecer desde que Argentina clasificó a la final y que esperan un movimiento aún mayor durante el fin de semana.

Según explicó Sergio, uno de los responsables del comercio, una de las alternativas más buscadas es la picada tradicional , cuyo valor es de $15.000 por kilo . "Podría ser, por ejemplo, la picadita tradicional, que nosotros la tenemos ahora en 15 mil pesos el kilo ", comentó.

Además, detalló que un kilo alcanza para entre cuatro y cinco personas , aunque si el grupo es más grande recomienda llevar un kilo y medio.

Promociones para ver la final del Mundial

Más allá de quienes prefieren elegir cada fiambre por separado, las tablas ya armadas son las estrellas de estos días. "Está saliendo mucho lo que es la picada en tablas", explicó Sergio.

Entre las promociones disponibles se encuentran:

Tabla para 6 personas , que incluye un six pack de cerveza , una bolsa de papas fritas y maní.

, que incluye un , una bolsa de papas fritas y maní. Tabla para 10 personas, pensada para reuniones más numerosas.

El comerciante señaló que también hay clientes que prefieren armar su propia combinación de fiambres, cambiando salamines, salames, mortadela o incorporando otros productos según el gusto de cada grupo.

Qué fiambres recomiendan para una picada más liviana

Para quienes quieren disfrutar del partido sin una comida demasiado pesada, también existen opciones.

"Tenemos unos fiambres que son livianos", explicó Sergio. Entre ellos mencionó el jamón natural y el salame Montesano, productos que, según indicó, tienen menos conservantes y menor contenido de sodio. "Son fiambres que no tienen mucho conservante, son muy livianitos y no son tan salados", sostuvo.

Agregó que suelen ser elegidos por personas que buscan cuidarse un poco más o reducir el consumo de sal.

La previa de Argentina también se vive en las fiambrerías

Aunque los últimos partidos de la Selección se jugaron en horarios laborales, el comerciante aseguró que eso no impidió que crecieran las ventas. "Sí, hubo bastante demanda en lo que es picada, por la misma razón que tenemos buenos precios y buen sabor", afirmó. Y de cara a la final, el panorama es todavía más alentador.