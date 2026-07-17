El Parque Botánico "Barón Schuel" permanecerá cerrado por el viento

Parque Botánico "Barón Schuel"

El Parque Botánico Municipal “Barón Schuel”, ubicado en el barrio Los Perales en San Salvador de Jujuy, permanecerá cerrado al público debido a las fuertes ráfagas de viento registradas durante las últimas horas.

La decisión fue adoptada de manera preventiva para proteger tanto a los visitantes como al personal que trabaja diariamente dentro del predio. Las intensas ráfagas pueden provocar la caída de ramas, árboles u otros elementos, generando riesgos en los senderos y espacios recreativos del parque.

Cuándo volverá a abrir el Parque Botánico Desde la administración informaron que el cierre se mantendrá hasta que mejoren las condiciones climáticas. Antes de habilitar nuevamente el ingreso, se realizará una evaluación integral del estado de los senderos, sectores recreativos y áreas de circulación.

La reapertura será comunicada mediante los canales oficiales una vez que se confirme que el espacio se encuentra en condiciones seguras para recibir nuevamente al público.

¿Cómo llegar al Parque Botánico Municipal? Podes llegar caminando o en bicicleta. El parque tiene un espacio para dejar las bicis, ya que el recorrido se realiza caminando. El Parque se encuentra a unos 30 minutos del centro, si llegas caminando y cruzas el Puente). Se puede llegar en colectivo, tomando la línea Unión Bus N° 18 (Patricias Arg. 503 - Av.19 de Abril 547 - Rep. Siria 595 - Av. El Éxodo 520, etc). Esta es la opción más rápida y directa que llega justo a la plaza Reyes Magos, a pocos metros del ingreso al Parque.

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