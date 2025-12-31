Cerraron senderos en el Parque Botánico Municipal: el motivo

Senderos del Parque Botánico Municipal fueron cerrados de manera preventiva ya que se detectó la presencia de un enjambre de huancoiro en un sector del predio ubicado a aproximadamente 500 metros del acceso principal en San Salvador de Jujuy.

El enjambre de este tipo de insectos fue encontrado en el área de descanso denominada “La Mora” , sobre un tronco a ras del piso, lo que encendió la alarma y se decidió tomar esa medida para evitar problemas con los visitantes.

Detallaron que durante este martes cuando realizaban tareas habituales de mantenimiento, personal del equipo del Parque fue atacado y sufrió picaduras por parte del enjambre, debiendo ser asistido posteriormente en la salita de primeros auxilios.

Qué es el huancoiro

También conocido como abejorro, se caracteriza por su cuerpo robusto y peludo y por formar colonias que suelen establecerse en cavidades naturales, troncos o incluso a nivel del suelo. Es una especie que cumple un rol ecológico fundamental como polinizador, siendo clave para la conservación de la biodiversidad del área protegida.

Si bien no es un insecto agresivo, puede reaccionar y picar cuando se siente amenazado, especialmente ante vibraciones, ruidos intensos o la proximidad directa a su nido. La picadura puede provocar dolor, inflamación local y, en algunos casos, reacciones alérgicas.

Hasta cuándo estarán cerrados en el Parque Botánico Municipal

Los senderos se encuentran momentáneamente inhabilitados, hasta tanto se logre dar una solución adecuada al inconveniente. Se encuentran en evaluación las acciones de manejo y prevención correspondientes, siguiendo criterios técnicos y ambientales.

Ante cualquier consulta, los vecinos y vecinas, más los turistas que visitan el predio en san Salvador de Jujuy, pueden comunicarse vía WhatsApp al 388 403-7073 o realizar llamadas telefónicas al 388 438-2953 para conocer hasta cuando permanecerá cerrado.