Realizarán una caminata nocturna gratuita en el Parque Botánico: naturaleza bajo la luna

Vista de San Salvador de Jujuy de noche.

En el marco de la Noche de los Museos, Jujuy ofrecerá una actividad poco común: una caminata nocturna por el Parque Botánico Baron Schuel . Será el viernes 28 de noviembre, de 18:30 a 21 horas, y busca acercar a los participantes a la naturaleza como museo vivo en diálogo con el patrimonio cultural local. La actividad no tiene costo y requiere inscripción previa por WhatsApp.

Jujuy. Tránsito reducido en Ruta 52 por un camión con acoplado detenido a la altura del km 45

San Salvador de Jujuy. El Concejo Deliberante aprobó el Presupuesto 2026

Durante la caminata se harán paradas interpretativas en sectores del parque para observar flora y escuchar relatos vinculados a la historia natural de la región. El Parque Botánico, ubicado en San Salvador de Jujuy, resguarda especies nativas y mantiene un entorno ambiental propio de Yungas, lo que lo convierte en un espacio educativo y contemplativo.

Además, el recorrido nocturno permite experimentar el ambiente del bosque en otro ritmo, con sonidos y sensaciones diferentes a las del día.

La actividad resaltará la importancia de las Yungas como ecorregión y su vínculo histórico con comunidades originarias. Se pondrá en relieve el valor ambiental, cultural y simbólico de estos territorios forestales.

Parque Botánico Baron Schuel Parque Botánico Baron Schuel.

Cómo participar

La caminata es gratuita y cuenta con cupos limitados. Para inscribirse, hay que enviar un mensaje al número 3884037073 y esperar confirmación.

Para una mejor experiencia, se sugiere: