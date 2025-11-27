Realizarán una caminata nocturna gratuita en el Parque Botánico: naturaleza bajo la luna

En el marco de la Noche de los Museos, Jujuy ofrecerá una actividad poco común:una caminata nocturna por el Parque Botánico Baron Schuel. Será el viernes 28 de noviembre, de 18:30 a 21 horas, y busca acercar a los participantes a la naturaleza como museo vivo en diálogo con el patrimonio cultural local. La actividad no tiene costo y requiere inscripción previa por WhatsApp.
Además, el recorrido nocturno permite experimentar el ambiente del bosque en otro ritmo, con sonidos y sensaciones diferentes a las del día.
La actividad resaltará la importancia de las Yungas como ecorregión y su vínculo histórico con comunidades originarias. Se pondrá en relieve el valor ambiental, cultural y simbólico de estos territorios forestales.
Cómo participar
La caminata es gratuita y cuenta con cupos limitados. Para inscribirse, hay que enviar un mensaje al número 3884037073 y esperar confirmación.
Para una mejor experiencia, se sugiere:
Llevar calzado cómodo.
Usar repelente de insectos.
Evitar linternas fuertes o flashes que puedan alterar el ambiente nocturno.
Asistir con botella de agua.
Respetar los tiempos y indicaciones del personal del parque.