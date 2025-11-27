jueves 27 de noviembre de 2025

27 de noviembre de 2025 - 09:35
Imperdible.

Realizarán una caminata nocturna gratuita en el Parque Botánico: naturaleza bajo la luna

El viernes 28 de noviembre habrá una caminata nocturna en el Parque Botánico Baron Schuel, con inscripción gratuita y cupos limitados.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Vista de San Salvador de Jujuy de noche.

Vista de San Salvador de Jujuy de noche.

En el marco de la Noche de los Museos, Jujuy ofrecerá una actividad poco común: una caminata nocturna por el Parque Botánico Baron Schuel. Será el viernes 28 de noviembre, de 18:30 a 21 horas, y busca acercar a los participantes a la naturaleza como museo vivo en diálogo con el patrimonio cultural local. La actividad no tiene costo y requiere inscripción previa por WhatsApp.

Parque Botánico Baron Schuel
Parque Botánico Baron Schuel.

Parque Botánico Baron Schuel.

Además, el recorrido nocturno permite experimentar el ambiente del bosque en otro ritmo, con sonidos y sensaciones diferentes a las del día.

La actividad resaltará la importancia de las Yungas como ecorregión y su vínculo histórico con comunidades originarias. Se pondrá en relieve el valor ambiental, cultural y simbólico de estos territorios forestales.

Parque Botánico Baron Schuel
Parque Botánico Baron Schuel.

Parque Botánico Baron Schuel.

Cómo participar

La caminata es gratuita y cuenta con cupos limitados. Para inscribirse, hay que enviar un mensaje al número 3884037073 y esperar confirmación.

Para una mejor experiencia, se sugiere:

  • Llevar calzado cómodo.
  • Usar repelente de insectos.
  • Evitar linternas fuertes o flashes que puedan alterar el ambiente nocturno.
  • Asistir con botella de agua.
  • Respetar los tiempos y indicaciones del personal del parque.

