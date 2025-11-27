Rescatan a 4 personas que cayeron a un canal de riego en San Pedro

Cuatro personas fueron rescatadas en la tarde del miércoles 26 de noviembre en la ciudad de San Pedro de Jujuy, luego de quedar atrapadas en el canal de riego ubicado sobre calle Emanuel Conta. Los bomberos acudieron tras el aviso recibido, montaron un operativo con recursos técnicos y lograron sacar a los afectados en buen estado de salud.

Operativo de respuesta inmediata Tras la alerta recibida, el equipo de Bomberos llegó al lugar en pocos minutos y confirmó que había dos hombres y dos mujeres adultos dentro del canal. Las autoridades procedieron a desplegar una escalera extensible y un sistema de cuerdas, elementos clave para una extracción segura.

Los efectivos avanzaron con cuidado, coordinando cada movimiento para garantizar la estabilidad de las personas atrapadas. La comunicación entre el personal fue constante y clara, mientras los vecinos observaban la escena con preocupación.

Rescate sin heridos y verificación médica Los cuatro adultos fueron retirados uno por uno hasta lograr que todos estuvieran fuera de peligro. Luego del rescate, todos fueron evaluados en el lugar, constatando que se encontraban en buen estado de salud, sin lesiones graves ni signos de hipotermia.

La intervención permitió evitar complicaciones mayores gracias a la rapidez y la precisión del equipo de rescate especializado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







