jueves 27 de noviembre de 2025

27 de noviembre de 2025 - 12:05
Policiales.

Rescatan a 4 personas que cayeron a un canal de riego en San Pedro

Cuatro adultos quedaron atrapados en un canal de riego en San Pedro de Jujuy y fueron auxiliados por bomberos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Rescate en San Pedro
Operativo de respuesta inmediata

Tras la alerta recibida, el equipo de Bomberos llegó al lugar en pocos minutos y confirmó que había dos hombres y dos mujeres adultos dentro del canal. Las autoridades procedieron a desplegar una escalera extensible y un sistema de cuerdas, elementos clave para una extracción segura.

Los efectivos avanzaron con cuidado, coordinando cada movimiento para garantizar la estabilidad de las personas atrapadas. La comunicación entre el personal fue constante y clara, mientras los vecinos observaban la escena con preocupación.

Rescate sin heridos y verificación médica

Los cuatro adultos fueron retirados uno por uno hasta lograr que todos estuvieran fuera de peligro. Luego del rescate, todos fueron evaluados en el lugar, constatando que se encontraban en buen estado de salud, sin lesiones graves ni signos de hipotermia.

La intervención permitió evitar complicaciones mayores gracias a la rapidez y la precisión del equipo de rescate especializado.

