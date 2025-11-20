Este jueves habrá un corte programado de agua en varias zonas de San Pedro

Corte programado de agua en San Pedro.

La empresa Agua Potable de Jujuy informó que este jueves 20 de noviembre se realizará una interrupción programada del servicio de agua potable en la ciudad de San Pedro de Jujuy, debido a trabajos de reubicación del acueducto de 200 mm (Tramo Barrio Mina Puloy - Barrio 9 de Julio), en el marco de la construcción de la Autopista Ruta Nacional Nº 34.

Según detallaron, los trabajos comenzarán a las 20:00 horas del jueves y se extenderán hasta aproximadamente la 1:00 del viernes 21 de noviembre. La restitución del servicio se realizará de forma paulatina a partir de las 7:00 de la mañana del viernes.

Barrios afectados:

corte de agua 21.jpg Corte programado de agua en San Pedro.

Mina Puloy

25 de Mayo

Ejército del Norte

San Miguel

San Martín

9 de Julio

San Francisco

Santa Ana Desde la empresa solicitaron a los vecinos tomar las previsiones necesarias, almacenando agua con anticipación para cubrir el período de interrupción. Se recomienda hacer un uso responsable del agua y evitar consumos innecesarios hasta la normalización del servicio.

