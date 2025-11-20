jueves 20 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de noviembre de 2025 - 07:01
Atención.

Este jueves habrá un corte programado de agua en varias zonas de San Pedro

El corte se realizará este jueves por la noche debido a trabajos de reubicación de un acueducto. Piden a los vecinos almacenar agua con anticipación.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Corte programado de agua en San Pedro.

Corte programado de agua en San Pedro.

Lee además
Situación de los hogares en Argentina.
INDEC.

Casi la mitad de los hogares de Argentina no tiene acceso a agua, gas o cloacas
Agua Potable habilitó un WhatsApp para vecinos de Los Nogales, Yala, Villa Veraniega y San Pablo de Reyes
Servicios.

Agua Potable habilitó un WhatsApp para vecinos de Los Nogales, Yala, Villa Veraniega y San Pablo de Reyes

Según detallaron, los trabajos comenzarán a las 20:00 horas del jueves y se extenderán hasta aproximadamente la 1:00 del viernes 21 de noviembre. La restitución del servicio se realizará de forma paulatina a partir de las 7:00 de la mañana del viernes.

Barrios afectados:

corte de agua 21.jpg
Corte programado de agua en San Pedro.

Corte programado de agua en San Pedro.

  • Mina Puloy

  • 25 de Mayo

  • Ejército del Norte

  • San Miguel

  • San Martín

  • 9 de Julio

  • San Francisco

  • Santa Ana

Desde la empresa solicitaron a los vecinos tomar las previsiones necesarias, almacenando agua con anticipación para cubrir el período de interrupción.

Se recomienda hacer un uso responsable del agua y evitar consumos innecesarios hasta la normalización del servicio.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Casi la mitad de los hogares de Argentina no tiene acceso a agua, gas o cloacas

Agua Potable habilitó un WhatsApp para vecinos de Los Nogales, Yala, Villa Veraniega y San Pablo de Reyes

Trabajos de emergencia de Agua Potable en Bárcena: horarios y zona afectadas

Sigue el corte de agua en Alto Comedero: cómo asistirán a vecinos y qué zonas están afectadas

Animales sueltos en las rutas: las multas pueden superar los $3 millones

Lo que se lee ahora
Accidentes en Ruta 66.
Precaución.

Mañana accidentada en la Ruta 66: un vuelco y un choque

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Alerta por tormentas en Jujuy.
SMN.

Alerta amarilla por fuertes tormentas y vientos en Jujuy: cuándo y en qué lugares

Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre
Policial.

Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre

Accidentes en Ruta 66.
Precaución.

Mañana accidentada en la Ruta 66: un vuelco y un choque

Gaston Guillemet prófugo
Búsqueda.

Recompensa millonaria para dar con el empresario prófugo acusado de trata

Una docente jujeña elegida entre las mejores del país video
Ejemplo.

Una docente jujeña elegida entre las mejores del país

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel