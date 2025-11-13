Trabajos de emergencia de Agua Potable en Bárcena: horarios y zona afectadas

Agua Potable habilitó un WhatsApp para vecinos de Los Nogales, Yala, Villa Veraniega y San Pablo de Reyes Este jueves 13 de noviembre se realizan trabajos de emergencias con interrupción del servicio de Agua Potable en la localidad de Bárcena hasta las 19hs

A través de sus redes sociales, Agua Potable de Jujuy S.E. anunció que durante el transcurso de este jueves 13 de noviembre se llevarán adelante trabajos de emergencia con interrupción del servicio de Agua Potable en la localidad de Bárcena.

La zona afectada por los trabajos que efectúa personal de Agua Potable, corresponde a la localidad de Bárcena en su totalidad, por lo que se están llevado adelante los mecanismos pertinentes para brindar el suministro necesario a los vecinos.

Agua Potable de Jujuy informó que el servicio de agua se encuentra interrumpido en la zona debido a una rotura de cañería y se estima que los trabaos finalicen pasadas las 19hs, para comenzar a reestablecer el servicio.

Para minimizar el impacto, se encuentran camiones cisternas asistiendo a la comunidad con el suministro de agua hasta que se restablezca el servicio.

