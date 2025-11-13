sábado 15 de noviembre de 2025

13 de noviembre de 2025 - 14:22
Servicios.

Trabajos de emergencia de Agua Potable en Bárcena: horarios y zona afectadas

Este jueves 13 de noviembre se realizan trabajos de emergencias con interrupción del servicio de Agua Potable en la localidad de Bárcena hasta las 19hs

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
A través de sus redes sociales, Agua Potable de Jujuy S.E. anunció que durante el transcurso de este jueves 13 de noviembre se llevarán adelante trabajos de emergencia con interrupción del servicio de Agua Potable en la localidad de Bárcena.

La zona afectada por los trabajos que efectúa personal de Agua Potable, corresponde a la localidad de Bárcena en su totalidad, por lo que se están llevado adelante los mecanismos pertinentes para brindar el suministro necesario a los vecinos.

Agua Potable de Jujuy informó que el servicio de agua se encuentra interrumpido en la zona debido a una rotura de cañería y se estima que los trabaos finalicen pasadas las 19hs, para comenzar a reestablecer el servicio.

Para minimizar el impacto, se encuentran camiones cisternas asistiendo a la comunidad con el suministro de agua hasta que se restablezca el servicio.

Comunicado de Agua Potable

Corte de agua
