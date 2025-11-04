Tips para modificar cambios en la alimentación y no abandonar en el intento

Uno de los mejores hábitos para la salud es cortar el ayuno con agua

Cepillarnos los dientes apenas terminamos de comer le da la señal cerebro para decir "listo terminamos" decia el Licenciado Fernández.

Los cambios en la alimentación no son mágicos ni de un día para el otro, “No se logran cambios en un día; todo se debe hacer en el tiempo”, advierte el Lic. Juan Fernández , quien propone una guía simple y aplicable.

A la hora de hablar de salud, debemos entender que la bioindividualidad importa, cada persona es distinta y necesita el seguimiento de profesionales idóneos que nos acompañen en el camino.

El enfoque es claro: pequeños grandes cambios sostenidos en el tiempo mejoran la salud.

"Las dietas súper restrictivas se vuelven insostenibles y no generan el cambio", señala Fernández. La meta es sumar hábitos posibles y no correr a los extremos.

Pequeños grandes cambios, sostenidos en el tiempo, mejoran la salud: Tips para evitar dietas extremas

Primer gesto del día: hidratarse apenas te levantás.

Un vaso de agua—o agua con unas gotas de limón—ayuda a “dar fluidez a la sangre y favorecer la llegada de nutrientes y oxígeno al cerebro”. Después, sí, pensá el desayuno; pero la hidratación va primero.

Azúcar y endulzantes industriales

En infusiones, el primer “granito de arena” es sacar el azúcar y también evitar edulcorantes. “Ese pequeño cambio reduce picos de insulina”, explica. Si tomás mate, mejor todavía: es termogénico y “activa tu sistema nervioso”. Podés potenciarlo con clavo de olor, flor de jamaica, canela, maca o cardamomo para sumar efecto antiinflamatorio y antioxidante.

La importancia de "comer lento y pausado"

A la hora de comer, menos apuro, más registro. “Comer lento, como si fuera la primera cita”, sugiere. Reducí porciones (en especial desde los 30), sumá vegetales en cada plato y no te olvides de una buena porción de proteínas. El líquido, antes de la comida; muy poquito durante. Y evitá acompañar con jugo de fruta: “Consumís agua y fructosa que elevan mucho la insulina”.

¿Harinas y almidones?

Podés mejorar su impacto: “Si consumís papa, arroz, fideos o batata, recalentalos. Así formás almidón resistente, que hace más lenta y estable la respuesta de insulina”. Al terminar, sin postre inmediato y un ancla conductual: cepillate los dientes para “darle la señal cerebro–estómago de que terminaste”.

La moda del ayuno intermitente

El ayuno intermitente “puede tener beneficios”, pero sólo guiado por un profesional y acorde a tu rutina y requerimientos. “El equilibrio que podés sostener es el que mejora tu calidad de vida; los extremos—keto estricta, ayunos prolongados—sin control profesional pueden traer consecuencias”, resume Fernández.

Sin magia y con método: así se instalan hábitos que mejoran tu salud

Todo cambio tiene su camino, y debemos empezar por lo posible (agua al despertar, infusiones sin azúcar, comer lento, vegetales, proteínas, líquidos antes, almidón resistente, cepillado postcomida).

