En un solo mes se hicieron 1300 mamografías en hospitales públicos de Jujuy

Al finalizar Octubre Rosa, mes en el que se concientiza sobre la importancia de la prevención, la detección temprana y el tratamiento del cáncer de mama, desde la provincia de Jujuy se destacó el notable incremento en el interés de las mujeres jujeñas por realizar los estudios correspondientes. En ese marco, la Directora provincial de APS confirmó que durante todo octubre se hicieron 1.300 mamografías en hospitales públicos.
A través de los datos confirmados por Sandra Quintos, directora provincial de APS, el desarrollo de Octubre Rosa en Jujuy fue extremadamente positivo en cuanto al número de estudios realizados a mujeres jujeñas en distintos puntos de la provincia.
En ese marco, la referente sanitaria aseguró que "aumentaron los números de consulta de mamografías", así como también se hicieron muchos estudios de papanicolaou y HPV, fundamentales para la detección del cáncer de cuello uterino.
Sobre el número de los estudios, Quintos especificó que durante octubre se realizaron: 1300 mamografías, 650 PAP y 350 de HPV.
"Todos estos estudios se hicieron en el sistema público, en ocho hospitales que tienen mamógrafos. Estamos muy felices", ponderó la directora provincial de APS.