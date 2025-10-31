Mirá las mejores fotos y videos del festejo de Halloween en Jujuy

Como cada 31 de octubre se lleva a cabo la celebración de Halloween y la provincia de Jujuy no es una excepción ya que cientos de niños, adolescentes y adultos se reúnen disfrazados de personajes de terror o de lo que les gusta, para salir por las calles del centro de San Salvador de Jujuy.

También en los barrios de las distintas localidades de la provincia se realiza este festejo que cada vez tiene más convocatoria.

Pasadas las 19 horas, Seguridad Vial cortó arterias del casco céntrico para que la gente se desplace ya que la concurrencia es masiva.

image Halloween en Jujuy.

¿Por qué los niños piden dulces en Halloween?

En la tarde y noche del 31 de octubre, en muchas ciudades del mundo, las calles se inundan de niños y adultos disfrazados que van de puerta en puerta riendo y pidiendo golosinas con la tradicional expresión : “dulce o truco”.

Los niños ofrecen a los adultos la opción de darles un dulce o enfrentar una broma por eso la mayoría prefiere la primera opción. El truco o trato es una amenaza de broma a los dueños de la casa en el caso de que no se proporcionen golosinas.

La frase "trick or treat" se popularizó en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, entre otras razones gracias a una campaña del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, (UNICEF, por su sigla en inglés) que en 1950, creó unas cajas de chucherías que los adultos compraban para entregar a los niños.

Hoy en día, "trick or treat" es una de las grandes fiestas tradicionales de los Estados Unidos y Canadá, y en muchas otras ciudades del mundo.