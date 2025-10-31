Una mujer fue detenida acusada de matar a su hija de 9 años: "Le di clonazepan"

Una madre acusada de matar a su hija fue detenida en la ciudad de La Banda , provincia de Santiago del Estero , luego de confesar que le provocó la muerte con una sobredosis de medicamentos . La víctima, una nena de 9 años , fue identificada como Diana Gómez Russo , mientras que su madre es María de los Ángeles Russo .

La tragedia ocurrió en el barrio Palermo , donde la mañana del jueves el movimiento de patrulleros, peritos y una morguera alteró la calma habitual. Las autoridades llegaron a la vivienda ubicada en Irigoyen al 500 , entre Misiones y Quintanas , donde la niña residía junto a su madre y sus abuelos.

La mujer continúa bajo arresto , aunque aún no se ha determinado la acusación legal específica . Los resultados de la autopsia serán determinantes para establecer cómo avanzará la investigación.

De acuerdo con lo informado por fuentes cercanas a la investigación , la madre de Diana dejó atónitos a los policías que llegaron a su vivienda al realizar una confesión inesperada . “ Le di clonazepam anoche ”, declaró con frialdad, refiriéndose a su hija. El cuerpo de la menor fue hallado acostado en la cama de una de las habitaciones, sin señales externas de violencia .

El operativo en la casa donde murió Diana Gómez Russo, en la ciudad santiagueña de La Banda.

Qué dicen los peritos forenses

Los expertos forenses estimaron que la muerte había ocurrido menos de ocho horas antes y que la ingesta de los comprimidos se habría producido entre la cena y el momento de dormir. Sin embargo, la fiscal Natalia Saavedra, quien conduce la investigación junto al doctor Álvaro Yagüe, se mostró prudente al brindar declaraciones a los medios. “Por el momento tenemos mucha información que chequear”, señaló.

Añadió además que la autopsia será determinante para establecer con precisión las causas del fallecimiento. Según los testimonios reunidos en el lugar, María de los Ángeles Russo había sido internada en reiteradas oportunidades en instituciones psiquiátricas de la provincia, aunque abandonaba los tratamientos de forma prematura. “Tenía episodios, pero nunca de violencia hacia su hija”, comentaron allegados y vecinos.

El abuelo de Diana Gómez Russo (de camisa rosa), desconsolado durante el operativo policial en la puerta de la casa donde murió su nieta.

Conmoción por la muerte de Diana, la nena de 9 años

Mientras los especialistas realizaban las pericias en el lugar del hecho, vecinos y familiares comenzaron a reunirse frente a la vivienda, conmovidos por lo sucedido. Una vecina del barrio mencionó que la niña se preparaba para recibir su primera comunión en noviembre, un detalle que intensificó la tristeza entre quienes la conocían.

La Escuela Santiago Apóstol, donde Diana cursaba sus estudios, decidió interrumpir las clases y cancelar la muestra anual de educación física. A través de un comunicado, la institución expresó sus condolencias y pidió por el descanso eterno de la alumna y la fortaleza de sus seres queridos.

El dolor de una de las maestras de Diana tras la noticia de su muerte.

Además, una docente del colegio compartió en sus redes un mensaje cargado de emoción y despedida. “No hay palabras que alcancen. Hoy comparto este abrazo porque refleja todo lo que ella era: ternura, entrega y una pasión inmensa por la danza. Para nosotras la danza nunca fue solo técnica: fue refugio, consuelo, risas en los ensayos y fuerza cuando todo era difícil”, publicó en Facebook junto a un video en el que se las ve juntas.

Y concluyó: “Me enseñó tanto. Me enseñó a cuidarla, a reír con ella, y a entender que el arte puede ser un hogar. Me despido con gratitud por haber sido su maestra y por cada minuto compartido. Llevaré su luz en cada coreografía, en cada ensayo, en cada función. Que su recuerdo nos inspire a acoger más amor y más cuidado”.