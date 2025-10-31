viernes 31 de octubre de 2025

31 de octubre de 2025 - 17:51
UNJU.

Inscripciones para la Facultad de Ciencias Económicas: cómo anotarse y qué carreras ofrece

El trámite es online y se puede realizar hasta el 14 de diciembre. Mirá todos los requisitos y cómo hacerlo paso a paso.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Facultad de Ciencias Económicas.

Facultad de Ciencias Económicas.

El período de preinscripción online estará habilitado hasta el 14 de diciembre de 2025, y el trámite se realiza de forma totalmente virtual, sin necesidad de acercarse a la facultad.

  • Si eres nuevo en la UNJu, debes preinscribirte a través del Sistema de Preinscripción.

  • Si ya eres alumno de la Universidad, debes hacerlo desde el Sistema SIU Guaraní.

  • Si necesita ayuda en la Preinscripción acceda al siguiente video: TUTORIAL

  • Inscripción Definitiva: Desde el 15 al 19 de diciembre de 2025 (según los turnos asignados durante la preinscripción online)

image
Inscripciones para la Facultad de Ciencias Econ&oacute;micas.

Inscripciones para la Facultad de Ciencias Económicas.

Requisitos de Inscripción

  • DNI anverso y reverso (Escanear Y subir archivo).
  • Título de Nivel Medio o Polimodal. (Escanear original y subir archivo)
  • El archivo digital será validado por el personal
  • Traer documentación original.
  • Constancia de Título en trámite. En caso de no tener el ciclo secundario completo se aceptará provisoriamente la constancia de alumno regular. (Escanear y subir archivo).
  • Foto: se tomará en el momento de la confirmación de la inscripción

Carreras disponibles

  • Contador Público

  • Licenciatura en Administración

  • Licenciatura en Economía Política

Más información:

WhatsApp Comunicación FCE: +54 9 3884 15-5427

Horario de atención de consultas:

Mañana: 8:00 a 13:00 hs.

Tarde: 14:00 a 18:00 hs.

