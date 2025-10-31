Inscripciones para la Facultad de Ciencias Económicas: cómo anotarse y qué carreras ofrece

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU) informó que ya se encuentran abiertas las preinscripciones para el ciclo lectivo 2026 .

El período de preinscripción online estará habilitado hasta el 14 de diciembre de 2025 , y el trámite se realiza de forma totalmente virtual , sin necesidad de acercarse a la facultad.

En línea a través del Sistema de Preinscripción

Inscripciones para la Facultad de Ciencias Económicas.

Inscripción Definitiva: Desde el 15 al 19 de diciembre de 2025 (según los turnos asignados durante la preinscripción online)

Si necesita ayuda en la Preinscripción acceda al siguiente video: TUTORIA L

Si ya eres alumno de la Universidad , debes hacerlo desde el Sistema SIU Guaraní .

Si eres nuevo en la UNJu , debes preinscribirte a través del Sistema de Preinscripción .

