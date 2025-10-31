Inscripciones para la Facultad de Ciencias Económicas: cómo anotarse y qué carreras ofrece

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU) informó que ya se encuentran abiertas las preinscripciones para el ciclo lectivo 2026.
El trámite es online y se puede realizar hasta el 14 de diciembre. Mirá todos los requisitos y cómo hacerlo paso a paso.
El período de preinscripción online estará habilitado hasta el 14 de diciembre de 2025, y el trámite se realiza de forma totalmente virtual, sin necesidad de acercarse a la facultad.
En línea a través del Sistema de Preinscripción
Si eres nuevo en la UNJu, debes preinscribirte a través del Sistema de Preinscripción.
Si ya eres alumno de la Universidad, debes hacerlo desde el Sistema SIU Guaraní.
Si necesita ayuda en la Preinscripción acceda al siguiente video: TUTORIAL
Inscripción Definitiva: Desde el 15 al 19 de diciembre de 2025 (según los turnos asignados durante la preinscripción online)
Contador Público
Licenciatura en Administración
Licenciatura en Economía Política
WhatsApp Comunicación FCE: +54 9 3884 15-5427
Horario de atención de consultas:
Mañana: 8:00 a 13:00 hs.
Tarde: 14:00 a 18:00 hs.
