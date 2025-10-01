Abrieron las preinscripciones para Abogacía 2026 en la UNJu: todo lo que hay que saber

La Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) anunció que desde el 1 hasta el 24 de octubre de 2025 estará habilitado el proceso de preinscripción para el ciclo lectivo 2026 de las carreras de Abogacía y Enfermería Universitaria .

Los aspirantes a la carrera de Abogacía deberán realizar la preinscripción en la Plataforma SIU Guaraní .

Usuarios ya registrados : deberán acceder al Sistema de Autogestión .

Nuevos usuarios : deben registrarse en el enlace preinscripcion.unju.edu.ar .

Durante esta etapa no será necesario seleccionar turnos para presentar documentación. La fecha y los requisitos se los comunicarán oportunamente vía correo electrónico a quienes estén en condiciones de continuar con la inscripción definitiva.

Unju - abogacia (1)

Curso de ingreso 2026

El curso de ingreso es de carácter virtual y se dicta a través de la Plataforma UNJu Virtual, con clases transmitidas por el canal oficial de YouTube de la Escuela Superior de Ciencias Jurídicas y Políticas. Se organiza en tres módulos:

Módulo I : Lectura y comprensión de textos en la práctica del derecho (examen el 8/11 y recuperatorio 12/11/25).

Módulo II : Introducción a las Ciencias Sociales (examen el 15/11 y recuperatorio el 19/11/25).

Módulo III: Nociones básicas de derecho (examen el 22/11 y recuperatorio 26/11/25).

Los resultados se publicarán el 28/11/25. Para aprobar cada módulo se requiere un mínimo de 4 puntos.

Unju - abogacia (2)

Examen definitivo

Quienes aprueben los tres módulos estarán habilitados para el examen de ingreso, previsto del 9 al 12 de diciembre de 2025, en turnos mañana y tarde.

Los resultados serán publicados en la Plataforma UNJu Virtual dentro de las 48 horas hábiles posteriores, con un orden de mérito según nota y tiempo de examen.

El cupo de ingresantes será de 600 aspirantes en el orden de mérito.

Documentación requerida

Para la inscripción definitiva se solicitarán:

DNI actualizado (original y copia).

Título secundario (original y copia autenticada) o constancia en trámite.

Resolución de aprobación en caso de mayores de 25 años (Ley 24.521, Art. 7).

2 fotos carnet.

Planilla prontuarial.

Carpeta colgante tamaño oficio con broche nepaco.

Formulario emitido por SIU Guaraní.

Los títulos extranjeros deberán estar legalizados y convalidados. Quienes adeuden materias del secundario serán inscriptos provisoriamente y tendrán hasta el 31 de mayo de 2026 para aprobarlas.

Inicio de cursada e informes

El inicio de la cursada se ajustará al Calendario Académico de la Escuela Superior de Ciencias Jurídicas y Políticas.

Consultas

[email protected]

4244107 Interno 1060

Atención: 09:00 a 13:00 hs.