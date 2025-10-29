miércoles 29 de octubre de 2025

29 de octubre de 2025 - 12:54
Atención.

UNJu: La Facultad de Humanidades abrió la preinscripción 2026 para sus carreras

Hasta el 30 de diciembre estarán abiertas las preinscripciones online para ingresantes a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJu.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJu.

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJu.

La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) informó que ya se encuentra habilitado el período de preinscripción para el ciclo lectivo 2026. Los aspirantes podrán realizar el trámite de forma totalmente online a través del Sistema SIU Guaraní, desde el 1 de octubre hasta el 30 de diciembre de 2025.

Quiénes deben preinscribirse y cómo hacerlo

La Facultad aclaró que la preinscripción es obligatoria y se realiza únicamente por Internet.

  • Si es la primera vez que la persona se inscribe en una carrera de la UNJu, deberá hacerlo a través del Sistema SIU Guaraní Preinscripción, disponible en el menú principal de la página oficial bajo la opción “Ingreso 2026”.
  • Si el postulante ya estudia o estudió alguna carrera dentro de la Universidad Nacional de Jujuy, debe ingresar con su usuario y contraseña al Sistema SIU Guaraní Alumnos y elegir la opción “Preinscripción a Propuestas”.

En ambos casos, los aspirantes deberán completar el formulario electrónico y presentar la documentación requerida ante la Dirección de Alumnos una vez completado el trámite virtual.

Requisitos de ingreso obligatorios

Para formalizar la inscripción, los ingresantes deberán presentar la siguiente documentación original (sin fotocopias, ya que se escanea en el momento):

  • Documento Nacional de Identidad.
  • Título Secundario o Constancia de Título en Trámite.
  • En el caso de títulos extranjeros, estos deben estar legalizados y convalidados según la normativa vigente.

Quienes adeuden materias del nivel medio podrán inscribirse de manera provisoria. La fecha límite para aprobar las asignaturas pendientes será el 31 de mayo de 2026, para poder acceder a la inscripción definitiva.

Fachada Humanidades
Fachada Humanidades
Fachada Humanidades

Carreras disponibles en la Facultad de Humanidades

La oferta académica de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales incluye tecnicaturas, profesorados y licenciaturas en diversas áreas:

  • Comunicación digital convergente
  • Antropología
  • Ciencias de la Educación
  • Turismo (tecnicatura y licenciatura)
  • Educación para la Salud (profesorado y licenciatura)
  • Historia (profesorado y licenciatura)
  • Filosofía (profesorado y licenciatura)
  • Letras (profesorado y licenciatura)
  • Trabajo Social
  • Gestión y Producción Editorial
  • Comunicación Social

Ingreso 2026: sin examen y con ambientación

La Facultad confirmó que no hay examen de ingreso para ninguna de las carreras. En cambio, se ofrecerán Jornadas de Ambientación y Orientación Estudiantil, con actividades informativas y de integración antes del inicio del ciclo lectivo.

Estas jornadas serán comunicadas oportunamente a través del sitio web oficial y las redes sociales de la Facultad.

El inicio del ciclo lectivo 2026 está previsto para el lunes 16 de marzo. Hasta entonces, los ingresantes deberán completar la preinscripción online y presentar la documentación requerida para formalizar su ingreso.

Costos y aranceles

La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales forma parte de la Universidad Nacional de Jujuy, por lo que no se cobra matrícula de inscripción ni cuotas mensuales. Todos los estudios son gratuitos y de carácter público.

