Comenzó el dictado de la carrera de Medicina en Jujuy

La provincia de Jujuy ya cuenta con el dictado de la carrera de Medicina . El inicio se concretó el lunes 16 de marzo en Libertador General San Martín, con un acto encabezado por el gobernador Carlos Sadir y autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy.

Jujuy. Arranca el curso de nivelación para la carrera de Medicina: todos los detalles

Educación. Curso de ingreso a la Carrera de Medicina: el 97% de los aspirantes sigue en carrera

La propuesta se incorpora a la oferta educativa pública y apunta a la formación de profesionales en el ámbito de la salud dentro del territorio provincial.

El lanzamiento de la carrera tuvo lugar en la Escuela Técnica Herminio Arrieta, donde se dio apertura formal al ciclo académico. Participaron funcionarios provinciales, autoridades universitarias, docentes y estudiantes.

La carrera se dicta bajo la órbita de la Universidad Nacional de Jujuy, que suma esta propuesta a su estructura académica. El desarrollo del proyecto incluyó instancias de planificación curricular y organización institucional.

El Gobierno provincial acompañó el proceso a través de distintas áreas, en articulación con el sistema universitario.

Articulación con universidades nacionales

Para la implementación de la carrera, la UNJu estableció vínculos de cooperación con otras instituciones. Entre ellas se encuentran la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

Estas universidades aportan acompañamiento académico y formación docente. La articulación incluye asesoramiento en contenidos, metodologías y organización de la enseñanza.

Desde las autoridades indicaron que este esquema busca sostener criterios académicos en el desarrollo de la carrera.

Formación de profesionales en la provincia

La incorporación de Medicina permite que estudiantes de Jujuy accedan a esta carrera sin necesidad de trasladarse a otras provincias. La propuesta se orienta a la formación en el ámbito de la salud con base en el contexto local.

Desde la Agencia Provincial para la Implementación de la carrera, a cargo de Antonio Buljubasich, señalaron que el inicio del dictado responde a una planificación conjunta entre el Gobierno y la universidad.

La carrera se integra al sistema de educación superior público y suma una alternativa dentro de la provincia.

Participación institucional y académica

Durante el acto estuvieron presentes funcionarios del gabinete provincial, legisladores y autoridades municipales. También participaron representantes del ámbito académico y sanitario.

Desde la Universidad Nacional de Jujuy indicaron que el inicio del dictado forma parte de una política de ampliación de la oferta educativa en el territorio.

La primera cohorte de estudiantes ya comenzó su formación en la provincia, en el marco de esta nueva propuesta académica.