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19 de marzo de 2026 - 13:34
Jujuy.

Peregrinación a Punta Corral: precios de los pasajes especiales a Tumbaya y Tunalito

Confirmaron los precios de los pasajes especiales hacia Tumbaya y Tunalito para el ascenso a Punta Corral. Conocé desde dónde saldrán y el monto.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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Según informaron desde el área de Transporte, los pasajes tendrán valores diferenciados: $7.000 hasta Tumbaya y $8.000 hasta Tunalito. Estos servicios especiales comenzarán a funcionar desde el jueves 26 de marzo y se extenderán hasta el domingo por la noche, con salidas desde la Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy.

Además, indicaron que se dispondrá de la logística necesaria para garantizar un traslado seguro, teniendo en cuenta también las condiciones climáticas. En ese sentido, señalaron que “se van a disponer de todos los lugares para que el ascenso de los pasajeros sea seguro, estén a resguardo del clima también, que está bastante complicado”.

terminal de jujuy - san salvador de jujuy

Cómo será el operativo de transporte

El secretario de Transporte, Pablo Giacchino, explicó que la cantidad de unidades dependerá de la demanda en cada jornada. “El número de colectivos varía en función del día, de la hora”, indicó.

No obstante, adelantó que el mayor movimiento se espera el domingo, durante el regreso de los peregrinos. “Estimamos en el pico de la demanda, que es el domingo para el regreso, estar contando con arriba de 90 colectivos”, precisó.

Embed - PABLO GIACCHINO

En cuanto a la dinámica del traslado, explicó que la subida suele ser más escalonada, mientras que el regreso se concentra en un mismo momento. “La subida es mucho más dispersa pero el regreso es como un gran golpe en un mismo horario cuando termina la misa”, concluyó.

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