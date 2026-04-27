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27 de abril de 2026 - 15:33
Jujuy.

Virgen de Punta Corral: Tumbaya celebra la última semana con misas

La Virgen de Punta Corral seguirá en Tumbaya hasta el fin de semana, por lo que habrá misas durante toda la semana.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Misas en Tumbaya por la Virgen de Punta Corral (Archivo)

Misas en Tumbaya por la Virgen de Punta Corral (Archivo)

La Virgen de Punta Corral regresará a su santuario el sábado 2 de mayo tras permanecer en la iglesia de Tumbaya lo que marca el cierre de su estadía en esa localidad y el regreso a su lugar de veneración a más de 3.600 metros de altura.

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Las misas durante esta semana

Lunes 27 de abril: 17 horas misa por la Comunidad de Tumbaya

Martes 28 de abril: 17 horas misa por los enfermos

Miércoles 29 de abril: 17 horas misa Parroquia Medalla Milagrosa de Alto Comedero. Rezamos por los productores, vendedores y peregrinos.

Jueves 30 de abril: 17 horas misa por la comunidad de Volcán

Viernes 1 de mayo: 10 horas misa con el rezo por la salud y trabajo de cada día

  • 11 horas bendición de vehículos y herramientas de trabajo.
  • 16 horas misa con la Pastoral Vocacional de la Diócesis, con la oración por las comunidades de los valles y de la puna
  • 17 horas es el sorteo de los bonos contribución organizado por la Asociación de Peregrinos
  • 19 horas misa por todos los medios de comunicación
  • 20 horas se hace el sorteo de los bonos contribución organizado por la Comisión de Devotos de la Virgen de Punta Corral
  • 23 horas misa con María, somos Iglesia somos Misión.

Sábado 2 de mayo: 6 horas la misa de despedida de la Virgen de Copacabana de Punta Corral

  • 7 horas es la partida de la Virgen hacia el Oratorio de Punta Corral
  • 18 horas misa de llegada de la Virgen al Oratorio de Punta Corral

La Virgen de Punta Corral en Tumbaya

La presencia de fieles durante la estadía de la imagen en Tumbaya fue masiva. Según estimaciones oficiales, más de 250 mil personas se acercaron a rendir homenaje, consolidando una vez más la magnitud de esta tradición religiosa que trasciende generaciones.

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Encuentro Mariano entre las V&iacute;rgenes de Punta Corral y R&iacute;o Blanco

Encuentro Mariano entre las Vírgenes de Punta Corral y Río Blanco

Uno de los eventos más convocantes fue el reciente encuentro entre la Virgen de Punta Corral y la Virgen de Río Blanco, una celebración profundamente arraigada en la identidad cultural de la región y que reunió a una multitud en un clima de emoción colectiva.

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