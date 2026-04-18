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18 de abril de 2026 - 12:11
Jujuy.

Tumbaya: el emotivo encuentro entre la Virgen de Punta Corral y la Virgen de Río Blanco

Miles de fieles acompañaron el encuentro mariano en Tumbaya, uno de los momentos más esperados de la fe jujeña.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Encuentro Mariano

Una multitud de peregrinos protagonizó uno de los momentos más significativos del calendario religioso en Jujuy. En la localidad de Tumbaya se concretó el esperado encuentro entre la Virgen de Punta Corral y la Virgen de Río Blanco, en una jornada marcada por la devoción, la tradición y la emoción colectiva.

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La convocatoria reunió a comunidades de distintos puntos de la provincia que acompañaron las imágenes en una manifestación de fe profundamente arraigada.

Embed - Emotivo encuentro entre la Virgen de Punta Corral y la Virgen de Río Blanco 2026

Una tradición que moviliza a toda la provincia

El encuentro forma parte de las celebraciones vinculadas a la peregrinación de la Virgen de Copacabana de Punta Corral, una de las expresiones religiosas más convocantes del norte argentino. Cada año, miles de fieles caminan durante horas para acompañar a la imagen en su descenso hacia los pueblos de la Quebrada.

En ese marco, Tumbaya se transforma en el epicentro de la fe popular. Allí confluyen distintas imágenes marianas en una ceremonia que combina espiritualidad, cultura y encuentro comunitario.

La presencia de la Virgen del Rosario de Río Blanco, patrona de la provincia de Jujuy, suma un valor simbólico especial al evento, ya que se trata de una de las advocaciones más veneradas en la provincia.

Encuentro entre las vírgenes de Punta Corral

Esta tarde, a las 19, será la misa en Tumbaya con la presencia de la Virgen de Punta Corral y la Virgen del Abra de Punta Corral. Cabe destacar que esta última ya circula por la Ruta Nacional N° 9 en peregrinación desde Tilcara junto a un gran número de fieles.

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