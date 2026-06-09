Libertador General San Martín tendrá asueto este viernes 12 de junio

El asueto administrativo y escolar en Libertador General San Martín será este viernes 12 de junio con motivo de los festejos en honor al Sagrado Corazón de Jesús, Santo Patrono de esa ciudad. La medida fue dispuesta por el municipio y luego tuvo adhesión del Poder Judicial para las dependencias que funcionan en el Centro Judicial local.

La medida se toma a través del Decreto del Poder Ejecutivo Municipal Nº 053243/2026. La disposición alcanza a la administración municipal y al ámbito escolar de la ciudad durante la jornada del viernes.

Adhesión del Poder Judicial En ese marco, la Suprema Corte de Justicia resolvió adherir al decreto municipal y dispuso asueto administrativo para los juzgados y dependencias del Poder Judicial que funcionan en el Centro Judicial de Libertador General San Martín.

La decisión fue adoptada mediante una resolución firmada por el vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, a cargo de la Presidencia, Dr. Mariano Gabriel Miranda.

Qué pasará con las audiencias Desde el Poder Judicial aclararon que la medida no afecta la validez de los actos procesales que pudieran cumplirse durante esa jornada. Además, se informó que las audiencias que ya estuvieran fijadas, o aquellas que se fijen para ese día, solo podrán suspenderse si existe acuerdo entre las partes. De esta manera, el asueto regirá para las dependencias judiciales de Libertador General San Martín, sin impedir que puedan cumplirse determinados actos procesales si corresponde.

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