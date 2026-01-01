jueves 01 de enero de 2026

1 de enero de 2026 - 07:40
Estatales.

Asueto en Jujuy: este viernes 2 de enero no habrá actividad en la administración pública

La medida alcanza a la Administración Pública Provincial de Jujuy y se enmarca en el esquema de asuetos por las fiestas de fin de año.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Calendario - Asuetos y Feriados | Archivo

La medida forma parte del esquema especial definido para las fiestas y se suma al asueto que ya se había aplicado el viernes 26 de diciembre. De esta manera, se busca facilitar la organización familiar y los traslados en fechas tradicionalmente asociadas a reuniones y celebraciones.

A quiénes alcanza el asueto del 2 de enero en Jujuy:

El asueto alcanza a los agentes de la Administración Pública Provincial, aunque, como ocurre habitualmente, cada organismo deberá garantizar la cobertura de los servicios esenciales, especialmente en áreas sensibles como salud, seguridad y emergencias.

Desde el Ejecutivo provincial aclararon que el funcionamiento de estas dependencias se organizará internamente para asegurar la continuidad de las prestaciones indispensables.

Asuetos nacionales y diferencias con la provincia

A nivel nacional, el Gobierno también había dispuesto asueto administrativo para el personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025, mediante decreto publicado en el Boletín Oficial. Esa decisión se fundamentó en la Ley N.º 27.399, que establece el 25 de diciembre y el 1.º de enero como feriados nacionales, y en el carácter social de las fiestas.

En ese caso, la normativa aclaró expresamente que el asueto no alcanza a las entidades bancarias ni financieras, que deben funcionar con normalidad.

Qué pasa con el asueto en el sector privado

En el ámbito privado, la situación es distinta, porque el asueto no es obligatorio y queda a criterio de cada empleador decidir si otorga o no el día libre a sus trabajadores, ya que no se trata de un feriado nacional.

san-salvador-jujuy
San Salvador de Jujuy - Foto de archivo

