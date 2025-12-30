Uno por uno, todos los aumentos que se vienen en enero 2026

El nuevo año, y especialmente enero 2026, arrancará con varios aumentos confirmados que presionarán sobre el bolsillo de los argentinos. Los incrementos impactarán en los alquileres, prepagas, transporte de media distancia, y combustibles, entre otros servicios.
Uno por uno, todos los aumentos que empezarán a regir desde enero 2026
Alquileres
Los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán en enero un aumento más moderado que los últimos meses: subirán 36,39%.
Si bien el índice de contratos de locación (ICL) refleja una desaceleración desde hace varios meses, el primer mes del año llega con una leve suba respecto a diciembre, cuya el alza fue de 28,67%. En noviembre, el ajuste fue de 38%; en octubre, de 46,1%, y en septiembre, del 50,3%.
Prepagas
Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas alcanzarán hasta 2,5% en diciembre. El alza también aplica a los copagos.
Los usuarios pueden consultar todos los detalles de su prestación a través de una plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que permite comparar tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.
Naftas y combustibles
Desde el 1 de enero de 2026, la Secretaría de Energía -salvo que haya una nueva postergación- aplicará el aumento total del remanente pendiente de 2024 y del primer y segundo trimestres de 2025, que el Gobierno viene dilatando, en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que se traslada directo al precio del litro de nafta y gasoil.