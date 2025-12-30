martes 30 de diciembre de 2025

30 de diciembre de 2025 - 08:22
Economía.

Uno por uno, todos los aumentos que se vienen en enero 2026

Con el inicio del primer mes del año 2026, hay subas confirmadas en distintos servicios que empiezan a regir desde el jueves 1 de enero.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Aumentos para enero 2026

Aumentos para enero 2026

El nuevo año, y especialmente enero 2026, arrancará con varios aumentos confirmados que presionarán sobre el bolsillo de los argentinos. Los incrementos impactarán en los alquileres, prepagas, transporte de media distancia, y combustibles, entre otros servicios.

Uno por uno, todos los aumentos que empezarán a regir desde enero 2026

Alquileres

Los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán en enero un aumento más moderado que los últimos meses: subirán 36,39%.

Si bien el índice de contratos de locación (ICL) refleja una desaceleración desde hace varios meses, el primer mes del año llega con una leve suba respecto a diciembre, cuya el alza fue de 28,67%. En noviembre, el ajuste fue de 38%; en octubre, de 46,1%, y en septiembre, del 50,3%.

alquileres

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas alcanzarán hasta 2,5% en diciembre. El alza también aplica a los copagos.

Los usuarios pueden consultar todos los detalles de su prestación a través de una plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que permite comparar tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.

Prepagas: se demora la devolución de los aumentos

Naftas y combustibles

Desde el 1 de enero de 2026, la Secretaría de Energía -salvo que haya una nueva postergación- aplicará el aumento total del remanente pendiente de 2024 y del primer y segundo trimestres de 2025, que el Gobierno viene dilatando, en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que se traslada directo al precio del litro de nafta y gasoil.

Estacion de servicio - nafta - combustibles (6)

Transporte de media distancia en Jujuy

Desde el jueves 1 de enero del 2026, impactará el aumento en el precio de los pasajes del transporte de media distancia en la provincia de Jujuy. El incremento, rondaría el 5% y ya estarían establecidos los nuevos montos.

  • San Pedro: $6.200
  • Chalicán: $8.100
  • Santa Clara: $8.500
  • Fraile Pintado: $9.300
  • Libertador: $10.600
  • Calilegua: $11.200
  • Caimancito: $12.800
  • Yuto: $15.200
  • Palma Sola: $16.700
  • Volcán: $4.000
  • Tumbaya: $4.700
  • Maimará $8.000
  • Purmamarca $8.300
  • Tilcara $8.800
  • Humahuaca $13.000
  • El Moreno $17.800
  • Susques $21.100
  • Abra Pampa $22.400
  • Barrancas $24.000
  • La Quiaca $28.900
terminal de omnibus jujuy (5)
  • La Almona: $1.200
  • Los Alisos: $1.460
  • Los Paños: $1.619
  • Complejos Alisos: $2.378
  • El Carmen: $2.459
  • Carahunco: $2.720
  • Perico: $3.197
  • Monterrico: $3.299
  • Las Pampitas: $3.704
  • Puesto Viejo: $4.948
  • La Mendieta: $5.196
  • Aguas Calientes: $6.005

