martes 30 de diciembre de 2025

30 de diciembre de 2025 - 15:38
Servicios municipales en San Salvador de Jujuy el 31 de diciembre y el 1 y 2 de enero

Por la celebración de fin de año, habrá cambios en los servicios municipales en San Salvador de Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Por el asueto administrativo y el feriado por año nuevo, desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy detallaron cómo será el funcionamiento de los distintos servicios municipales durante este miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 y viernes 2 de enero.

Miércoles 31 de Diciembre

  • Transporte y movilidad
  • Transporte alternativo: Tarifa 1
  • Transporte urbano: servicio habitual hasta las 21 hs
  • Ascensores urbanos 1 y 2: de 6 a 19 hs
  • Estacionamiento tarifado: servicio normal
  • Recolección y limpieza – Municipio
  • Recolección domiciliaria: normal
  • Servicios especiales: normal
  • Limpieza y barrido:
  • Turno mañana: normal
  • Turno tarde: sin servicio
  • Recolección – LIMSA S.A.
  • Recolección domiciliaria, comercial y patógena: normal
  • Barrido manual y mecánico, microcentro y ex Terminal: normal
  • Contenedores para escombros: normal
  • Servicio suspendido desde las 20 hs
  • Otros servicios
  • Cementerios municipales: normal (8 a 18 hs / administración de 8 a 13 hs)
  • Mercados municipales: atención en horario corrido

Jueves 1 de enero

  • Transporte y movilidad
  • Transporte alternativo: Tarifa 2
  • Transporte urbano: reinicio del servicio con unidades reducidas desde las 17 hs
  • Ascensores urbanos 1 y 2: sin servicio
  • Estacionamiento tarifado: sin servicio
  • Recolección y limpieza – Municipio
  • Sin servicio de recolección ni limpieza urbana
  • Recolección – LIMSA S.A.
  • Servicios retomados desde las 21 hs
  • Otros servicios
  • Cementerios municipales: normal (8 a 18 hs / administración de 8 a 13 hs)

Viernes 2 de enero

  • Transporte y movilidad
  • Transporte alternativo: Tarifa 1
  • Transporte urbano: servicio con unidades reducidas
  • Ascensores urbanos 1 y 2: de 8 a 20 hs
  • Estacionamiento tarifado: servicio normal
  • Recolección y limpieza – Municipio
  • Recolección domiciliaria: normal
  • Servicios especiales: normal
  • Limpieza y barrido: sin servicio
  • Recolección – LIMSA S.A.
  • Todos los servicios: funcionamiento normal
  • Otros servicios
  • Cementerios municipales: normal (8 a 18 hs / administración de 8 a 13 hs)

Desde la Secretaría de Servicios Públicos solicitaron la colaboración de los vecinos y vecinas para respetar los días y horarios de recolección, contribuyendo a mantener hábitos saludables y una ciudad más limpia. Ante cualquier consulta, comunicarse al 0388 313-1807.

Durante los días 31, 1 y 2 los cementerios municipales funcionarán con normalidad, manteniendo sus horarios habituales: de 8 a 18 horas para visitas y de 8 a 13 horas el área de Administración. En tanto los mercados municipales atenderán en horario corrido el día 31 de diciembre.

