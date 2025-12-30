Servicios municipales en San Salvador de Jujuy el 31 de diciembre y el 1 y 2 de enero

Cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Por el asueto administrativo y el feriado por año nuevo, desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy detallaron cómo será el funcionamiento de los distintos servicios municipales durante este miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 y viernes 2 de enero.
Transporte urbano: servicio habitual hasta las 21 hs
Ascensores urbanos 1 y 2: de 6 a 19 hs
Estacionamiento tarifado: servicio normal
Recolección y limpieza – Municipio
Recolección domiciliaria: normal
Servicios especiales: normal
Limpieza y barrido:
Turno mañana: normal
Turno tarde: sin servicio
Recolección – LIMSA S.A.
Recolección domiciliaria, comercial y patógena: normal
Barrido manual y mecánico, microcentro y ex Terminal: normal
Contenedores para escombros: normal
Servicio suspendido desde las 20 hs
Otros servicios
Cementerios municipales: normal (8 a 18 hs / administración de 8 a 13 hs)
Mercados municipales: atención en horario corrido
Jueves 1 de enero
Transporte y movilidad
Transporte alternativo: Tarifa 2
Transporte urbano: reinicio del servicio con unidades reducidas desde las 17 hs
Ascensores urbanos 1 y 2: sin servicio
Estacionamiento tarifado: sin servicio
Recolección y limpieza – Municipio
Sin servicio de recolección ni limpieza urbana
Recolección – LIMSA S.A.
Servicios retomados desde las 21 hs
Otros servicios
Cementerios municipales: normal (8 a 18 hs / administración de 8 a 13 hs)
Viernes 2 de enero
Transporte y movilidad
Transporte alternativo: Tarifa 1
Transporte urbano: servicio con unidades reducidas
Ascensores urbanos 1 y 2: de 8 a 20 hs
Estacionamiento tarifado: servicio normal
Recolección y limpieza – Municipio
Recolección domiciliaria: normal
Servicios especiales: normal
Limpieza y barrido: sin servicio
Recolección – LIMSA S.A.
Todos los servicios: funcionamiento normal
Otros servicios
Cementerios municipales: normal (8 a 18 hs / administración de 8 a 13 hs)
Desde la Secretaría de Servicios Públicos solicitaron la colaboración de los vecinos y vecinas para respetar los días y horarios de recolección, contribuyendo a mantener hábitos saludables y una ciudad más limpia. Ante cualquier consulta, comunicarse al 0388 313-1807.
Durante los días 31, 1 y 2 los cementerios municipales funcionarán con normalidad, manteniendo sus horarios habituales: de 8 a 18 horas para visitas y de 8 a 13 horas el área de Administración. En tanto los mercados municipales atenderán en horario corrido el día 31 de diciembre.