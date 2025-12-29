lunes 29 de diciembre de 2025

29 de diciembre de 2025 - 17:10
Consumo.

Jujuy: el precio de la carne llega a Año Nuevo sin aumentos, pero el consumo sigue en baja

En carnicerías de Jujuy bajó el consumo de carne vacuna, crecieron las opciones más económicas y aseguran que mantendrán los precios para el 31.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Carne - Foto de archivo | Todo Jujuy

Carne - Foto de archivo | Todo Jujuy

El consumo de carne durante Navidad en Jujuy mostró movimiento, pero estuvo lejos de los niveles registrados en años anteriores.

Esto fue confirmado desde el sector, donde advirtieron un cambio marcado en los hábitos de compra. Según especificaron, la gente llevó menos cantidad, hubo mayor uso de tarjeta y notan una fuerte búsqueda de precios y promociones.

“Fue un consumo importante, pero nada que ver con otros años”, explicó Fernando, carnicero que dialogó con TodoJujuy. “Se notó mucho la baja en la compra de carne. Mucha gente optó por otras cosas”, agregó.

Carne en Jujuy: menos carne vacuna y más opciones alternativas

Uno de los principales cambios estuvo en el tipo de productos elegidos para las fiestas. La carne vacuna perdió protagonismo frente a cortes y alternativas más accesibles.

“Lo que más se vendió fue chancho, lechón. Eso es lo que más se está moviendo”, detalló Fernando a TodoJujuy. También mencionó que algunos cortes clásicos se mantuvieron, aunque en menor volumen. “El asado a la costilla sale más como complemento, y el mantambre para el arrollado es muy buscado. El peceto sigue siendo parte de la mesa”, explicó.

Compras más medidas y foco en el precio

Asimismo, desde las carnicerías señalaron que la mayoría de los clientes compró lo justo y necesario, sin grandes excedentes. “La gente está llevando lo que va a consumir. Antes era distinto”, explicó Fernando como referente del sector.

Según especificó el vendedor consultado por TodoJujuy, hoy el precio pesa más que la calidad al momento de elegir. “Se nota que ya no miran tanto la calidad como antes. Lo principal ahora es el bolsillo”, afirmó y puntualizó que sólo algunos compradores con mayor margen sumaron uno o dos kilos extra, pero sin alejarse demasiado de una compra calculada.

carne
Carne - Foto de archivo | Todo Jujuy

Carne - Foto de archivo | Todo Jujuy

Tarjeta, promociones y sin aumentos para el 31

Otro dato destacado fue el crecimiento del uso de tarjetas de crédito. “Se vio mucha tarjeta, mucha búsqueda de ofertas”, contó Fernando en diálogo con TodoJujuy, y remarcó que la financiación fue clave para cerrar ventas.

De cara a Año Nuevo, el sector lleva tranquilidad: no se prevén aumentos en el precio de la carne. “No va a haber subas. Los precios ya quedaron definidos y esperamos que no haya sorpresas”, aseguró.

Los comerciantes esperan un leve repunte en la previa del 31, aunque todo indica que el consumo seguirá marcado por la cautela, las promociones y las compras ajustadas a cada bolsillo.

