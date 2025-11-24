lunes 24 de noviembre de 2025

24 de noviembre de 2025 - 17:44
Consumo.

En Jujuy la venta de carne cae y se profundiza el cambio en los hábitos de consumo

Todo Jujuy dialogó con Reinaldo Chávez, con 40 años en el rubro, quien señaló que baja la venta de carne y cambian los hábitos de consumo hoy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
En Jujuy la venta de carne cae y se profundiza el cambio en los hábitos de consumo

En Jujuy la venta de carne cae y se profundiza el cambio en los hábitos de consumo

En medio de un diciembre históricamente asociado a un aumento en la demanda de carne, los comerciantes de Jujuy observan un comportamiento distinto.

Según detallan, la gente compra poco, solo lo que necesita para el día, y evita cargar la heladera o planificar compras grandes. “La plata no alcanza, y el dinero no rinde”, sintetizó Reinaldo Chavez, quien tiene 40 años de experiencia en el sector.

Este cambio de hábito no solo reduce el ticket promedio, sino que además genera menor previsibilidad para los comercios, que usalmente se apoyan en las ventas previas a las fiesta para equilibrar el año.

Un consumo de carne retraído que preocupa al sector

La baja en la demanda lleva varios meses, pero según comentó Reinaldo, se acentuó en las últimas semanas. Según los datos aportados por el carnicero, el consumo cayó un 50% respecto al mismo período del año pasado. La diferencia se nota especialmente porque diciembre suele ser una etapa donde las ventas repuntan.

“Todos los años es distinto, pero no estamos viendo que repunte”, sostuvo. Aunque diciembre podría traer algo de alivio, por ahora no aparece el movimiento típico de las Fiestas.

Cortes que cambian de ritmo y precios que suben rápido

El comportamiento de los clientes también impacta de forma dispar en algunos cortes. El puchero, por ejemplo, dejó de ser una elección frecuente. “Yo creo que eso ya casi nadie lo lleva”, aseguró.

En paralelo, se observan variaciones de precios incluso dentro de la misma semana. El peceto, uno de los cortes más pedidos en esta época, subió de 16–17 mil pesos el sábado a 20 mil pesos actualmente.

Expectativa moderada para los días que vienen

De cara a lo que resta del mes, el sector mantiene una esperanza moderada. En años anteriores, las fiestas permitieron recuperar parte de las ventas perdidas durante la temporada. “Siempre para Navidad y Año Nuevo hay una mejoría”, explicó Reinaldo.

Aguardando "que repunte", los comerciantes esperan que no se registren nuevas subas en los próximos días, lo que permitiría que más familias jujeñas puedan acceder a los cortes que suelen acompañar las celebraciones de fin de año.

Crisis
En Jujuy bajó la compra de carne y crece el hábito de comprar solo para el día

En Jujuy bajó la compra de carne y crece el hábito de comprar solo para el día

