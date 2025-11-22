Consumo en caída: la venta de carne en Jujuy bajó un 50% en la previa de las fiestas

En la previa de las fiestas de fin de año, un momento que históricamente moviliza al mercado de carne en Jujuy , los comerciantes advierten una fuerte caída en las ventas.

Alimentos. Pollo y cerdo al frente: la nueva era del consumo de carne en Argentina

TodoJujuy dialogó con un carnicero del ámbito local, quien comentó que el flujo de clientes bajó alrededor de un 50% en comparación con la misma época del año pasado. “Había bastante movimiento antes, pero ahora no, ahora no hay tanto” , resumió.

El contraste con temporadas anteriores se siente especialmente porque diciembre suele ser uno de los meses más activos. Sin embargo, este año la demanda se achicó de manera notable, lo que para los trabajadores del sector genera incertidumbre sobre lo que puede pasar en los días previos a Navidad.

Entre los cambios más visibles aparece el comportamiento de compra que se comenzó a visibilizar en los últimos años. La gente ya no se adelanta ni adquiere cortes para guardar, sino que opta por llevar pequeñas cantidades para resolver las comidas del día. “Ahora se compra más para el día, solo lo que se necesita para ese día”, explicaron.

Este hábito modifica el volumen de ventas y afecta especialmente a los comercios que solían levantar su facturación con compras más grandes antes de las fiestas de fin de año.

El comerciante también señaló que algunos cortes tradicionales, como el puchero, perdieron protagonismo. “El puchero, no se mueve tanto como antes”, afirmó. En cambio, el peceto sí mantiene su demanda, aunque su valor cambió notoriamente en pocos días: pasó de costar 17 o 16 mil pesos el sábado anterior a ubicarse en 20 mil el kilo.

Cómo descongelar carne de forma rápida y segura. Carne - Foto de archivo | Todo Jujuy

Expectativas hacia fin de año

Con un diciembre que avanza con menos demanda de lo habitual, los comerciantes esperan que en los próximos días haya algún repunte. Históricamente, la cercanía de Navidad y Año Nuevo genera un aumento en el movimiento. “Siempre para las fiestas de fin de año hay una mejora, se recupera lo que no se vendió durante el año”, señalaron.

Sin embargo, este año el panorama es incierto. “Ojalá que no haya más subas, así la gente puede disfrutar un poquito más en la casa”, puntualizó. Mientras tanto, el sector espera que en la recta final del año se logre revertir la tendencia.