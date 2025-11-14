sábado 15 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de noviembre de 2025 - 06:57
Encuesta.

Inflación y consumo: cómo ajustan su bolsillo las familias jujeñas

Los jujeños cuentan qué dejaron de hacer por la inflación y qué costumbres pueden mantener o mejorar.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Qué dejó de comprar la gente por la inflación (Foto ilustrativa)

Qué dejó de comprar la gente por la inflación (Foto ilustrativa)

La situación económica en nuestra provincia y en el resto del país obliga a muchas familias a cambiar hábitos de consumo, priorizar las necesidades básicas o modificar las compras. Los más afortunados y de mejores salarios, tienen más opciones ante la inflación.

Lee además
Inflación deoctubre en Jujuy: qué subió y qué bajó de precio
Alimentos.

Inflación de octubre en Jujuy: qué subió y qué bajó de precio
Inflación (foto ilustrativa).
Datos.

La inflación en Jujuy en octubre fue de 2,1% y acumula 24,1% en 2025

Una mujer comentó que “creo que me privó por ahí de algunos gustos, menos salidas con los chicos, con la familia, comemos menos afuera, digamos más cocina en casa”, y subrayó que “tratamos de buscar precios” en los comercios.

Una jubilada dijo que “sigo comprando lo mismo, no hay problema en ese sentido. Salgo de vacaciones todos los años y tengo salidas de fin de semana con mis amigas a almorzar”, y dijo que para tener este pasar “trabajé tres turnos de docente toda la vida, así que me doy todos los gustos”.

Una mujer comentó que dejó de comprar por la inflación “de todo, la alimentación ya no es completa: leche, yogur, lo más importante, que es primordial, está reducido, en vez de tomar todos los días, será dos veces a la semana”.

Qué dejó de comprar la gente por la inflación

Una señora señaló que “en esta situación estamos viviendo muy feo. Yo soy jubilada y ya no compro cosas de marca. Compro todo lo que sea económico”, y consultada si tiene salidas, dijo que no y también aseguró que no sale de vacaciones.

Un joven marcó que "la inflación está baja. Veníamos de un 30% mensual a un 2%, y se termina cerrando el año a un 30%. Está baja, está cómoda. Muchos precios han retrocedido, muchos se han mantenido. No veo que haya variabilidad” afirmó.

Inflación nacional

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que la inflación en Argentina durante el mes de octubre del 2025 fue de 2,3% y la interanual acumula el 31,3%. Asimismo, en el año acumula una variación de 24,8%.

Inflación
Inflación en Argentina.

Inflación en Argentina.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,5%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%). Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%.

Inflación en Jujuy

La inflación en Jujuy registró en octubre de 2025 un aumento del 2,1% respecto al mes anterior, según informó la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DIPEC). En la comparación interanual, la inflación alcanzó el 32%, mientras que en lo que va del año acumula un 24,1%.

En el rubro “Alimentos y bebidas”, que tiene el mayor peso en la canasta con el 50,32%, los productos que más aumentaron fueron las frutas y verduras frescas, especialmente el limón (41,5%), el tomate redondo (20,3%), el zapallo (13,3%), la banana (7,5%) y la manzana (7,3%).

Otros incrementos destacados se registraron en productos de limpieza y tocador, como el jabón de tocador (12,2%), el jabón de lavar en pan (9,5%) y el desodorante en aerosol (4,1%). En el caso de las carnes, la paleta subió un 5%, el cuadril 4,1% y la mortadela 4,7%.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Inflación de octubre en Jujuy: qué subió y qué bajó de precio

La inflación en Jujuy en octubre fue de 2,1% y acumula 24,1% en 2025

El FMI valoró el apoyo financiero de EE.UU. pero pidió "acelerar la acumulación de reservas"

Cuáles son los alimentos que más subieron en octubre en Argentina

¿Cuánto necesitó una familia argentina en octubre para no ser pobre o indigente?

Lo que se lee ahora
Día Mundial Sin Alcohol. video
Salud.

Hoy es el Día mundial Sin Alcohol: dónde pedir ayuda en Jujuy

Por  Federico Franco

Las más leídas

Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados video
Policial.

Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados

Jujuy Florece.
Feria.

Una familia de carpinchos recibe a los visitantes en Jujuy Florece

Supermercados Comodín﻿
Promo.

Supermercados Comodín lanza "Fin de Año Sobre Ruedas": la gran promo que revoluciona el norte argentino

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9 video
Jujuy.

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9

Detienen a dos hombres con pistolas y escopetas en Alto Comedero.
Policiales.

Detienen a dos hombres con pistolas y escopetas en Alto Comedero

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel