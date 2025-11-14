Inflación y consumo: cómo ajustan su bolsillo las familias jujeñas

La situación económica en nuestra provincia y en el resto del país obliga a muchas familias a cambiar hábitos de consumo , priorizar las necesidades básicas o modificar las compras. Los más afortunados y de mejores salarios, tienen más opciones ante la inflación .

Datos. La inflación en Jujuy en octubre fue de 2,1% y acumula 24,1% en 2025

Alimentos. Inflación de octubre en Jujuy: qué subió y qué bajó de precio

Una mujer comentó que “ creo que me privó por ahí de algunos gustos , menos salidas con los chicos, con la familia, comemos menos afuera, digamos más cocina en casa”, y subrayó que “tratamos de buscar precios” en los comercios.

Una jubilada dijo que “sigo comprando lo mismo, no hay problema en ese sentido. Salgo de vacaciones todos los años y tengo salidas de fin de semana con mis amigas a almorzar”, y dijo que para tener este pasar “trabajé tres turnos de docente toda la vida, así que me doy todos los gustos”.

Una mujer comentó que dejó de comprar por la inflación “de todo, la alimentación ya no es completa : leche, yogur, lo más importante, que es primordial, está reducido, en vez de tomar todos los días, será dos veces a la semana”.

Qué dejó de comprar la gente por la inflación

Una señora señaló que “en esta situación estamos viviendo muy feo. Yo soy jubilada y ya no compro cosas de marca. Compro todo lo que sea económico”, y consultada si tiene salidas, dijo que no y también aseguró que no sale de vacaciones.

Un joven marcó que "la inflación está baja. Veníamos de un 30% mensual a un 2%, y se termina cerrando el año a un 30%. Está baja, está cómoda. Muchos precios han retrocedido, muchos se han mantenido. No veo que haya variabilidad” afirmó.

Inflación nacional

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que la inflación en Argentina durante el mes de octubre del 2025 fue de 2,3% y la interanual acumula el 31,3%. Asimismo, en el año acumula una variación de 24,8%.

Inflación Inflación en Argentina.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,5%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%). Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%.

Inflación en Jujuy

La inflación en Jujuy registró en octubre de 2025 un aumento del 2,1% respecto al mes anterior, según informó la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DIPEC). En la comparación interanual, la inflación alcanzó el 32%, mientras que en lo que va del año acumula un 24,1%.

En el rubro “Alimentos y bebidas”, que tiene el mayor peso en la canasta con el 50,32%, los productos que más aumentaron fueron las frutas y verduras frescas, especialmente el limón (41,5%), el tomate redondo (20,3%), el zapallo (13,3%), la banana (7,5%) y la manzana (7,3%).

Otros incrementos destacados se registraron en productos de limpieza y tocador, como el jabón de tocador (12,2%), el jabón de lavar en pan (9,5%) y el desodorante en aerosol (4,1%). En el caso de las carnes, la paleta subió un 5%, el cuadril 4,1% y la mortadela 4,7%.