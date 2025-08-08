Pollo y cerdo al frente: la nueva era del consumo de carne en Argentina

El vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Jorge Flores, se hizo presente en Jujuy disertando en un conversatorio sobre el potencial ganadero en la provincia y en ese marco habló sobre el consumo actual de carnes en nuestro país.

Al consutarle de la situación actual Jorge Flores señaló que "la carne que reemplaza a la carne vacuna, en cuestión de costos, es básicamente el pollo y el cerdo , que viene incrementándose en los últimos años, y la proporción de carne vacuna se reduce, pero en términos relativos sigue siendo muy importante y eso se manifiesta en los precios". Este fenómeno se refleja claramente en el mercado argentino, donde el aumento del consumo de carnes más accesibles ha modificado la balanza tradicionalmente dominada por la carne bovina.

Flores destacó que " 50 kg por habitante por año es el consumo de carne en Argentina , lo cual es un monto importantísimo si lo comparamos internacionalmente". A pesar de la disminución proporcional, Argentina sigue siendo uno de los países con mayor consumo de carne vacuna per cápita en el mundo, aunque en los últimos años la suma de pollo y cerdo ha superado a la vaca, con un consumo conjunto que ya representa casi el 57% del total de carnes consumidas. Esta dinámica marca un punto de inflexión en la dieta argentina, impulsada principalmente por factores económicos que influyen en las decisiones de los consumidores.

En relación agregó que la reducción del consumo relativo de carne vacuna contrasta con " una demanda internacional creciente y una escasez de ofertas que se manifiestan en mejores precios y oportunidades de negocio" . El mercado argentino mantiene la producción de carne bovina, aviar y porcina, pero responde a un consumidor que cada vez opta por proteínas más económicas como el pollo y el cerdo, sin abandonar totalmente la tradición del asado, aunque este se redefine en su frecuencia y composición.

La economía, un factor clave que se repite en los análisis

Este cambio en el consumo también responde al contexto económico de los hogares argentinos, donde el precio relativo de la carne vaca es considerablemente más alto que el del pollo o cerdo. Según expertos, con el precio de un kilo de carne vacuna, se pueden comprar hasta tres kilos de pollo o dos kilos de cerdo, lo que tiene un peso significativo en la mesa de muchas familias.

Por primera vez en la historia, en Argentina se consume más pollo que carne vacuna

Un relevamiento realizado por el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) en el mes de mayo, revela que los argentinos consumen más pollo que vaca por primera vez en la historia, más allá de los cambios en los precios de la carne vacuna.

Según este informe de esa entidad, el consumo de carne de pollo es de 47 kilos por habitante al año, cifras que marcan que ya superó a la ingesta de la carne vacuna. “Eso nunca había pasado en la Argentina, superó por primera vez al consumo de carne vacuna", confirmó el director ejecutivo del CEPA, Carlos Sinesi.

El referente aseguró que el pollo se ha consolidado como la opción más elegida, y más allá de que también sufrió aumentos, sigue siendo una opción más económica que otras carnes. Si se suma todos los tipos de carne, con la de cerdo incluida, estiman que cada argentino consume 115 kilos por habitante y por año.