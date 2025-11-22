¿Sebastián Villa a River Plate?

En sus redes sociales, Villa expresó: “Gracias, presi, por todo. Te llevaré siempre en mi corazón. Te debo esta vida y la otra. Eres mi papá”, junto a una fotografía con Vila. Sin embargo, ni el club ni el jugador han informado sobre una transferencia o préstamo, y Villa mantiene vigente su contrato hasta 2026 con Independiente Rivadavia.
La dirigencia del club no confirmó detalles oficiales sobre la salida y se mantiene en evaluación el futuro del futbolista, a quien se lo relaciona con un posible retorno a Boca Juniors o, de manera sorpresiva, un interés concreto de River Plate, que contempla incluirlo en su plantel para las próximas temporadas.
Trayectoria y controversias
Villa llegó a Independiente Rivadavia luego de un paso por el club búlgaro Beroe, tras salir de Boca Juniors en medio de polémicas causas judiciales, incluyendo una condena por violencia de género y una causa en trámite por abuso sexual. La FIFA dictaminó en favor del jugador ante una disputa contractual que libró para evitar una multa millonaria.
El balance deportivo de Villa en el club mendocino fue positivo, siendo figura y contribuyendo directamente con goles y asistencias decisivas. Su futuro inmediato genera expectativa en el mercado de pases y en la opinión pública, donde su posible fichaje por River Plate abre un capítulo nuevo en su carrera profesional.