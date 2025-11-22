¿Sebastián Villa a River Plate?

Sebastián Villa publicó un mensaje de despedida dirigido al presidente de Independiente Rivadavia , Daniel Vila, sin confirmar oficialmente su próximo destino. El futbolista colombiano fue una de las figuras clave del equipo mendocino en la obtención de la Copa Argentina y el salto al plano internacional con la clasificación a la Copa Libertadores.

Salud. Se viene una gran carrera de Cross Country en Palpalá: todo lo que tenes que saber

Previa. Lanús enfrenta a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana: cuándo y dónde ver el partido.

En sus redes sociales, Villa expresó: “Gracias, presi, por todo. Te llevaré siempre en mi corazón. Te debo esta vida y la otra. Eres mi papá” , junto a una fotografía con Vila. Sin embargo, ni el club ni el jugador han informado sobre una transferencia o préstamo, y Villa mantiene vigente su contrato hasta 2026 con Independiente Rivadavia.

La dirigencia del club no confirmó detalles oficiales sobre la salida y se mantiene en evaluación el futuro del futbolista, a quien se lo relaciona con un posible retorno a Boca Juniors o, de manera sorpresiva, un interés concreto de River Plate, que contempla incluirlo en su plantel para las próximas temporadas.

Trayectoria y controversias

Villa llegó a Independiente Rivadavia luego de un paso por el club búlgaro Beroe, tras salir de Boca Juniors en medio de polémicas causas judiciales, incluyendo una condena por violencia de género y una causa en trámite por abuso sexual. La FIFA dictaminó en favor del jugador ante una disputa contractual que libró para evitar una multa millonaria.

Los abogados de Sebastián Villa llegaron a un acuerdo con la denunciante.

El balance deportivo de Villa en el club mendocino fue positivo, siendo figura y contribuyendo directamente con goles y asistencias decisivas. Su futuro inmediato genera expectativa en el mercado de pases y en la opinión pública, donde su posible fichaje por River Plate abre un capítulo nuevo en su carrera profesional.