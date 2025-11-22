sábado 22 de noviembre de 2025

22 de noviembre de 2025 - 11:12
Fútbol Argentino.

¿Sebastián Villa a River Plate?

Sebastián Villa se despide de Independiente Rivadavia y su futuro sigue siendo una incógnita con River en el radar.

En sus redes sociales, Villa expresó: “Gracias, presi, por todo. Te llevaré siempre en mi corazón. Te debo esta vida y la otra. Eres mi papá”, junto a una fotografía con Vila. Sin embargo, ni el club ni el jugador han informado sobre una transferencia o préstamo, y Villa mantiene vigente su contrato hasta 2026 con Independiente Rivadavia.

Sebastián Villa condenado por violencia de género.

Sebastián Villa condenado por violencia de género.

La dirigencia del club no confirmó detalles oficiales sobre la salida y se mantiene en evaluación el futuro del futbolista, a quien se lo relaciona con un posible retorno a Boca Juniors o, de manera sorpresiva, un interés concreto de River Plate, que contempla incluirlo en su plantel para las próximas temporadas.

Trayectoria y controversias

Villa llegó a Independiente Rivadavia luego de un paso por el club búlgaro Beroe, tras salir de Boca Juniors en medio de polémicas causas judiciales, incluyendo una condena por violencia de género y una causa en trámite por abuso sexual. La FIFA dictaminó en favor del jugador ante una disputa contractual que libró para evitar una multa millonaria.

Los abogados de Sebastián Villa llegaron a un acuerdo con la denunciante.

El balance deportivo de Villa en el club mendocino fue positivo, siendo figura y contribuyendo directamente con goles y asistencias decisivas. Su futuro inmediato genera expectativa en el mercado de pases y en la opinión pública, donde su posible fichaje por River Plate abre un capítulo nuevo en su carrera profesional.

