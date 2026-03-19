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19 de marzo de 2026 - 17:57
Deportes.

Salía a correr para despejarse y hoy va por un Nacional: la historia de superación de un jujeño

Facundo Aguilar competirá en el Nacional de Ruta en Salta. “Es un sueño representar a Jujuy”, dijo tras un camino de esfuerzo y constancia.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Facundo AGuilar (1)
Facundo AGuilar
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Con el tiempo, esa rutina se transformó en algo más. Primero fue un hobby, después una competencia y, hoy, un objetivo claro: competir a nivel nacional. “Me anoté en una carrera sin saber mucho, solo para pasarla bien, y desde ahí me empezó a gustar competir”, recordó.

El camino no fue inmediato. Aguilar lleva más de tres años trabajando en su evolución como atleta. “Es como ir poniendo un ladrillo por ladrillo”, explicó sobre su proceso.

Primero se enfocó en rendir bien en las carreras locales y, con el tiempo, logró dar el salto hacia competencias más exigentes, bajo la órbita de la Confederación Argentina de Atletismo.

Embed - FACUNDO AGUILAR - ATLETA | #LATARDEDERC

Entrenamientos exigentes y disciplina diaria: el secreto de Facundo

La preparación para el Campeonato Nacional de Ruta —que se correrá el 29 de marzo en Salta— implicó meses de entrenamiento intenso. “Hacíamos entre 100 y 120 kilómetros por semana, más gimnasio y doble turno”, detalló.

Su rutina incluía levantarse temprano, entrenar, trabajar y volver a entrenar. “Es un esfuerzo levantarse a las cinco y media de la mañana, pero uno lo hace por pasión”, aseguró.

Además, destacó la importancia de la alimentación y el equipamiento. “No es solo ponerse las zapatillas y salir a correr, todo influye en el rendimiento”.

El sueño de representar a Jujuy

Para Facundo, este paso tiene un valor especial. “Es un sueño poder representar al lugar donde nací”, expresó en diálogo con Radio City.

En los días previos a la competencia, destacó el acompañamiento recibido. “El cariño de la gente me llegó mucho, todo eso se transforma en energía para la carrera”.

Más allá de lo deportivo, Aguilar dejó una reflexión para quienes dudan en dar el primer paso asegurando que “el momento es ahora. Si tenés ganas de hacer algo, hacelo ya”. Además sostuvo: “Correr es muy liberador, hace bien a la salud y es algo que te cambia”.

El atleta también puso en valor el crecimiento del atletismo en la provincia. “El jujeño tiene la capacidad de competir y destacarse. Somos personas luchadoras”, cerró.

Facundo AGuilar

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