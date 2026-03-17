Victorlimpiadas: un jujeño quiere reunir a todos los Víctores de la provincia

Una idea tan simple como divertida se volvió viral en Jujuy. Víctor Chocobar, oriundo de Monterrico, lanzó una convocatoria para reunir a todos los hombres que se llamen Víctor en un mismo evento y el video que publicó en redes sociales explotó en reproducciones.
La propuesta fue bautizada como “Victorlimpiadas”, una jornada con juegos y desafíos pensados especialmente para quienes comparten ese nombre. La convocatoria ya generó gran repercusión y decenas de personas confirmaron que asistirán.
De un video en redes a una idea que se volvió viral
Según contó el propio impulsor de la iniciativa, la idea nació después de recordar un video que había visto hace años en internet.
En ese registro, un hombre organizaba una reunión con personas que tenían el mismo nombre. La ocurrencia le quedó dando vueltas hasta que decidió replicarla en Jujuy.
“Un día me desperté y dije: sí, lo voy a hacer”, relató Chocobar. Antes de publicarlo, comentó la idea en su trabajo a una profesora con la que tiene buena relación.
“Le conté a novia del dueño del lugar donde trabajo, que es buena onda y tiene buena energía”, explicó. La respuesta fue inmediata y le dio el empujón que necesitaba: “Buenísima la idea”, le dijo la docente.
Miles de reproducciones y entusiasmo en redes
Con ese apoyo, Víctor decidió grabar y subir el video a Instagram y TikTok para lanzar la convocatoria. La reacción fue mucho mayor de lo que esperaba.
“Cuando lo subí no lo podía creer”, contó, sorprendido por la velocidad con la que el video comenzó a circular.
En poco tiempo acumuló miles de reproducciones y comentarios, además de muchos hombres llamados Víctor que confirmaron que quieren participar del encuentro.
Cuándo y dónde serán las Victorlimpiadas
La reunión ya tiene fecha confirmada. Las Victorlimpiadas se realizarán el domingo 12 de abril desde las 9 de la mañana en el Aquaclub de Monterrico y están invitados todos los Víctor de la provincia.
La jornada incluirá distintas actividades pensadas en tono divertido para los participantes, entre ellas:
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Piñatas en el techo +40
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Carrera del Víctor más rápido
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Competencia del Víctor más fuerte
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El grito más fuerte
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Actividades recreativas y pileta
El organizador espera que sea un encuentro distendido y lleno de humor, con el objetivo de reunir a personas que comparten el mismo nombre y pasar una jornada diferente.
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