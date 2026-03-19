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19 de marzo de 2026 - 21:30
Deportes.

Boca Juniors jugará en el Grupo D de la Libertadores con Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona

Tras el sorteo en Paraguay, Boca Juniors conoció a sus rivales en la Copa Libertadores 2026. Está en el Grupo D con rivales complicados.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Boca Juniors jugará en el Grupo D de la Libertadores y jugará con Cruzeiro

Boca Juniors jugará en el Grupo D de la Libertadores y jugará con Cruzeiro

En la sede de CONMEBOL, en Paraguay, se hizo el sorteo de la Copa Libertadores 2026 que integran Boca Juniors y otros equipos argentinos. El Xeneize integrará el Grupo D junto a Cruzeiro de Brasil, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.

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Tras la ceremonia realizada en la sede de la CONMEBOL, en la ciudad de Luque, Paraguay, quedaron los calendarios definidos y el tablero completo. Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Independiente Rivadavia, Lanús, Rosario Central y Platense son los representantes argentinos.

Boca impulsa un proyecto para ampliar la Bombonera.

Boca Juniors vuelva a la Copa

El Xeneize volverá a jugar en este 2026 la Copa Libertadores, después de dos años de ausencia. Dos temporadas en las que el "Xeneize" no pudo formar parte de la copa, en 2024 por no clasificar y en 2025 por perder en la fase 2 frente a Alianza Lima.

Disputó la competencia por última vez en 2023, año en que el conjunto de La Ribera llegó a la final, bajo las órdenes de Jorge Almirón. Y durante este torneo se dio la particularidad de que logró pasar tres fases por la instancia de penales (frente a Nacional de Montevideo, Racing Club y Palmeiras de Brasil), pero no pudo superar en la final a Fluminense.

Estudiantes no la tendrá fácil. Jugará con Flamengo, el último campeón, y también irá a la altura de Cusco y se medirá frente a Independiente Medellín. En el C debutará Independiente Rivadavia, que se enfrentará con Fluminense, mientras que también deberá viajar a La Paz de Bolivia para enfrentar al Bolívar y a Deportivo La Guaira de Venezuela.

Platense le tocó el E con Peñarol, Corinthians y Santa Fe parecen rivales duros. Lanús, reciente ganador de la Recopa Sudamericana, compartirá con Liga de Quito, Always Ready y Mirassol. Rosario Central está en el H con Independiente del Valle, Libertad y Universidad Central de Venezuela.

Todos los Grupos

GRUPO H

  • Independiente del Valle
  • Libertad
  • Rosario Central
  • Universidad Central de Venezuela

GRUPO G

  • Liga de Quito
  • Lanús
  • Always Ready
  • Mirassol

GRUPO F

  • Palmeiras
  • Cerro Porteño
  • Junior
  • Sporting Cristal

GRUPO D

  • Boca
  • Cruzeiro
  • Universidad Católica
  • Barcelona de Ecuador

GRUPO E

  • Peñarol
  • Corinthians
  • Santa Fe
  • Platense

GRUPO C

  • Fluminense
  • Bolívar
  • Deportivo La Guaira
  • Independiente Rivadavia

GRUPO B

  • Nacional
  • Universitario
  • Coquimbo Unido
  • Deportes Tolima

GRUPO A

  • Flamengo
  • Estudiantes
  • Cusco
  • Independiente Medellín

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