EN VIVO: Boca Juniors le gana 2 a 0 a Instituto

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El Xeneize sigue ampliando la diferencia ante La Gloria. En la Bombonera, Tomás Aranda (5' 2T) y Adam Bareiro (10' 2T) son los autores de la victoria parcial del local por 2-0.

Las estadísticas del encuentro entre Boca Juniors y Instituto del Apertura: Posesión: Boca Juniors (36%) VS Instituto (64%)

(36%) VS (64%) Tiros al arco: Boca Juniors (9) VS Instituto (5)

(9) VS (5) Fouls cometidos: Boca Juniors (3) VS Instituto (9)

(3) VS (9) Pases Correctos: Boca Juniors (474) VS Instituto (212)

(474) VS (212) Pases Incorrectos: Boca Juniors (48) VS Instituto (56)

(48) VS (56) Recuperaciones: Boca Juniors (9) VS Instituto (1)

(9) VS (1) Tarjetas Amarillas: Boca Juniors (0) VS Instituto (2) Así llegan Boca Juniors y Instituto El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Apertura Boca Juniors consiguió sólo un punto en su último partido frente a Unión, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión y 3 terminó igualado. Acumuló una cifra de 3 goles en contra y marcó 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Apertura Instituto llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Independiente. En las últimas fechas obtuvo 2 derrotas y 2 empates. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 6.

El árbitro designado para el encuentro fue Leandro Rey Hilfer. Formación de Boca Juniors hoy El equipo dirigido por Claudio Úbeda plantea su juego con una formación 4-4-2 con Agustín Marchesín en el arco; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en defensa; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda en el medio; y Adam Bareiro y Miguel Ángel Merentiel en la delantera. Formación de Instituto hoy Por su parte, los conducidos por Diego Flores se paran en la cancha con una estrategia 5-3-2 con Manuel Roffo defendiendo la portería; Giuliano Cerato, Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa en la zaga; Gastón Lodico, Gustavo Abregú y Alex Luna en el centro del campo; y con Jhon Córdoba y Matias Fonseca en el ataque. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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